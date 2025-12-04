Evo gde Ceca peva za doček 2026. godine, prelepa priroda

Ceca Ražnatović u Novu godinu ući će radno. Publika sa nestrpljenjem iščekuje 31. decembar i provod, za koji kažu da će trajati do ranih jutarnjih sati. Nastup je dogovoren i Ceca će pevati u Srbiji, na jednoj od najtraženijih lokacija za odmor i uživanje. Dušan Petrović

U pitanju je Zlatibor. Ukoliko odlučite da baš ovde dočekate Novu godinu, znajte da je razlika u ceni ulaznica određuje pozicija stola. Skuplja mesta su bliže muzici, dok su jeftinija malo udaljenija. Cene se kreću od 80 evra za barski sto, pa do 300 evra za "ultra premijum zonu", piše Kurir.

Oni koji s Cecom budu ispratili staru i ušli u novu 2026. na meniju će na Zlatiboru uživati u mahom tradicionalnoj srpskoj kuhinji. Ne sumnjamo da će provod biti više nego odličan.

