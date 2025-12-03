British Fashion Awards 2025: Naša Roksanda Ilinčić oduševila

U Londonu sinoć je održana ceremonija British Fashion Awards, modni ekvivalent Oskaru, koja je okupila brojne svetske zvezde željne da ostave što upečatljiviji modni trag. Među damama koje su privukle posebnu pažnju našla se i naša Roksanda Ilinčić. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for BFC

Ugledne zvanice ni ove godine nisu razočarale. Tamnoplavim tepihom ispred "Rojal Albert Hola" defilovale su modne, filmske i muzičke zvezde, usput učestvujući i u nezvaničnom takmičenju "čija će kreacija pokupiti najviše impresija". No, nisu samo Šeron Stoun, Kajli Minog, Sijena Miler, Ana Vintur i ostale ostavile utisak. I Roksanda Ilinčić se, sasvim opravdano i razumljivo, našla na meti okupljenih fotografa i modnih analitičara kojima je njen autfit privukao pažnju.

Važno je podsetiti da je prošle godine Roksanda bila među nominovanima za nagradu BFA u kategoriji najboljeg britanskog dizajnera ženske mode. Njen brend godinama prepoznaju po spoju elegancije, prefinjene estetike, jasnih linija, inovativnih krojeva i upečatljivih boja koje odišu iskonskom ženstvenošću, piše Blic žena. Zbog toga joj veruju i brojne svetske ikone stila, među kojima su Kejt Midlton i Kejt Blanšet.

Iako je na glamuroznim događajima često viđamo u sofisticiranim haljinama, ovog puta Roksanda je odabrala nesvakidašnju plavu kreaciju nalik dugoj pelerini sa kapuljačom. Ovakav hrabar i originalan modni potez jasno je pokazao zašto se smatra jednom od najkreativnijih dizajnerki današnjice, a "vau efekat" nije izostao — sve oči bile su uprte upravo u nju.





