Brinete se zbog čestog bojenja kose? Garnier Olia već godinama pruža transformaciju boje uz istovremenu negu. Zaboravite na kompromise, Olia vam pruža oboje: intenzivnu, dugotrajnu boju i vidljivo poboljšan kvalitet kose nakon svakog bojenja.
TRAJNA BOJA ZA KOSU SA SISTEMOM BOJENJA NA BAZI ULJA
Dok se ulja obično nalaze u balzamima, Olia ih koristi u samoj kremi za bojenje. Formula sa čak 60% ulja omogućuje boji da prodre duboko u vlas, za intenzivnu i dugotrajnu boju, bez amonijaka za prijatan miris.
Rezultat? Boja koja traje i do 8 nedelja* i prekriva sede do 100%
Moćna formula u kombinaciji sa balzamom nakon bojenja hrani kosu, ostavljajući je neverovatno mekom, glatkom i do 3 puta sjajnijom**.
NEŽNO ISKUSTVO BOJENJA
Bojenje kose ne mora da bude neugodno. Olia je bez amonijaka i pruža prijatno iskustvo bojenja uz nežan cvetan miris. Baršunasta tekstura kreme za bojenje lako se nanosi i ne kaplje, dok balzam nakon bojenja ne sadrži silikone za kosu prirodnu na dodir. Olia pruža osećaj komfora za skalp tokom celog procesa bojenja, čak i za osetljivu kožu glave.
Pročitajte još
VIDLJIVO POBOLJŠAVA KVALITET NAKON SVAKOG BOJENJA
Garnier Olia već godinama pruža transformaciju boje uz istovremenu negu. Zaboravite na kompromise
05/12/2025Saznajte više
Ovo je omiljeni parfem Danijele Dimitrovske, pravi je izbor za svako godišnje doba
Omiljeni parfem Danijele Dimitrovske miriše na vanilu
02/12/2025Saznajte više
Pet najboljih parfema u Srbiji
26/11/2025Saznajte više
Kejt Midlton konačno otkrila šta se krije iza njene plave kose
Kejt Midlton se nije farbala, stručnjaci sve otkrili
24/11/2025Saznajte više
Sad i zvanično: Ovo je najbolji ženski parfem ikada
Najbolji ženski parfem ikada je Black Opium
23/11/2025Saznajte više
Ovo je jedina glumica koja se ne plaši da drastično promeni boju kose
Glumica koja se ne plaši da menja boju kose je Tamara Dragičević
19/11/2025Saznajte više
Komentari (0)