VIDLJIVO POBOLJŠAVA KVALITET NAKON SVAKOG BOJENJA

Brinete se zbog čestog bojenja kose? Garnier Olia već godinama pruža transformaciju boje uz istovremenu negu. Zaboravite na kompromise, Olia vam pruža oboje: intenzivnu, dugotrajnu boju i vidljivo poboljšan kvalitet kose nakon svakog bojenja.

TRAJNA BOJA ZA KOSU SA SISTEMOM BOJENJA NA BAZI ULJA

Dok se ulja obično nalaze u balzamima, Olia ih koristi u samoj kremi za bojenje. Formula sa čak 60% ulja omogućuje boji da prodre duboko u vlas, za intenzivnu i dugotrajnu boju, bez amonijaka za prijatan miris.

Rezultat? Boja koja traje i do 8 nedelja* i prekriva sede do 100%

Moćna formula u kombinaciji sa balzamom nakon bojenja hrani kosu, ostavljajući je neverovatno mekom, glatkom i do 3 puta sjajnijom**.

NEŽNO ISKUSTVO BOJENJA

Bojenje kose ne mora da bude neugodno. Olia je bez amonijaka i pruža prijatno iskustvo bojenja uz nežan cvetan miris. Baršunasta tekstura kreme za bojenje lako se nanosi i ne kaplje, dok balzam nakon bojenja ne sadrži silikone za kosu prirodnu na dodir. Olia pruža osećaj komfora za skalp tokom celog procesa bojenja, čak i za osetljivu kožu glave.






