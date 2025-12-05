Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
VIDLJIVO POBOLJŠAVA KVALITET NAKON SVAKOG BOJENJA

VIDLJIVO POBOLJŠAVA KVALITET NAKON SVAKOG BOJENJA

Autor: | 05/12/2025

0

Brinete se zbog čestog bojenja kose? Garnier Olia već godinama pruža transformaciju boje uz istovremenu negu. Zaboravite na kompromise, Olia vam pruža oboje: intenzivnu, dugotrajnu boju i vidljivo poboljšan kvalitet kose nakon svakog bojenja.

Promo

 

TRAJNA BOJA ZA KOSU SA SISTEMOM BOJENJA NA BAZI ULJA

Dok se ulja obično nalaze u balzamima, Olia ih koristi u samoj kremi za bojenje. Formula sa čak 60% ulja omogućuje boji da prodre duboko u vlas, za intenzivnu i dugotrajnu boju, bez amonijaka za prijatan miris.

Rezultat? Boja koja traje i do 8 nedelja* i prekriva sede do 100%

Promo

 

Moćna formula u kombinaciji sa balzamom nakon bojenja hrani kosu, ostavljajući je neverovatno mekom, glatkom i do 3 puta sjajnijom**. 

Promo

 

NEŽNO ISKUSTVO BOJENJA

Bojenje kose ne mora da bude neugodno. Olia je bez amonijaka i pruža prijatno iskustvo bojenja uz nežan cvetan miris. Baršunasta tekstura kreme za bojenje lako se nanosi i ne kaplje, dok balzam nakon bojenja ne sadrži silikone za kosu prirodnu na dodir. Olia pruža osećaj komfora za skalp tokom celog procesa bojenja, čak i za osetljivu kožu glave.

Promo

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Promo
Tagovi: garnier Garnier Olia Olia farbe za kosu farbe za kosu

Pročitajte još

Najnovije vesti