Zašto nosimo šljokice za Novu godinu?

Tradicija nošenja šljokica za doček Nove godine ima vekovnu istoriju, i nismo mi ti koji će je prekinuti.
Svakog decembra, svetla počinju da trepere na ulicama, a sa njima se u svakoj prodavnici sa nestrpljenjem pojavljuju i šljokice. Međutim, priča o žurkama i šljokicama (ili njihovim prethodnicima) seže mnogo dalje nego što mislite.
Zašto volimo da nosimo šljokice u novogodišnjoj noći?
Iako moderna tradicija nošenja šljokica za doček Nove godine ima svoje prve čvrste dokaze početkom 20. veka, na čuvenim novogodišnjim zabavama u Njujorku, to svakako nije bio prolazni trend. Vekovima smo povezivali sjaj sa prosperitetom, zaštitom, slavljem i srećom. Ali, moramo se vratiti u Stari Rim.
Tokom Rimske republike, svaka godina je počinjala dolaskom dva nova konzula, najvažnijih političkih ličnosti tog vremena. Mogli bi se smatrati "našim" prvim novogodišnjim uticajnim ličnostima. Na ceremoniju su stizali obučeni u toge koje su postajale sve raskošnije. Sa usponom Carstva, posebno u 3. veku pod Dioklecijanom, konzularna toga je od diskretne postala pravi luksuzni predmet, ukrašen vezom, zlatnim koncem i raskošnim ukrasima. Ako razmislite o tome, to je drevni ekvivalent haljine sa šljokicama.
Štaviše, nije se radilo samo o lepoj odeći. Dva konzula su prvi put nosila ove ukrašene toge kako bi posetili Jupiterov hram, kao simboličan ritual, sa ciljem da započnu novi ciklus sa snagom, zaštitom i srećom. Zvuči poznato? I nama jeste.
Žurke i šljokice, vekovna tradicija
Kada je Sveti Bonifacije stigao u Rim 742. godine, bio je skandalizovan proslavom Nove godine. Nisu to bili samo hrana i piće, koji su svakako bili impresivni, već i amajlije koje su žene nosile oko vrata, povezane sa bogovima, kao način da odbace lošu sreću. Možda je prošlo mnogo vekova, ali mi smo i dalje ljudi: malo sujeverni, malo koketni i potpuno spremni da potražimo dašak magije kako bismo dočekali Novu godinu.
Najranije proslave Nove godine u Škotskoj takođe nude dodatne tragove. Tamo je deo rituala uključivao trčanje sa bakljama ili paljenje lomača, noseći se životinjska koža, kako bi se sve očistilo od zla pre početka Nove godine. Dakle, sijanje da bi se povratila kontrola, kao čin nade. Činjenje nečeg drugačijeg da bi se dočekala drugačija godina.
Dakle, kada su stigle vezene haljine, metalne šljokice i glamurozna estetika 1920-ih, jednostavno smo pokupili dugo nasleđe i učinili ga svojim. Danas je opšteprihvaćeno verovanje da ono što radite 31. decembra postavlja ton za narednu godinu, tako da nošenje šljokica može predstavljati želju da blistate narednih 365 dana. Mi, koji nismo previše sujeverni, ali ni ne želimo da iskušavamo sudbinu, održaćemo tradiciju nošenja šljokica i ove praznične sezone.
Evo i nekoliko ideja kako da "zasijate" u novogodišnjoj noći zahvaljujući vašoj odevnoj kombinaciji.
