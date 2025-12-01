Pet kombinacija koje će vas spasiti u decembru kada ne znate šta da obučete

Pet kombinacija koje će zimu učiniti više nego podnošljivom i trendi

Decembar je stigao! Vreme je da se umotate u slojeve odeće, udobne šalove, tople kapute, udobne teksture i dodate dašak sjaja za novogodišnje i božićne praznike. Zima je zaista u vazduhu: tezge sa pečenim kestenima nižu se duž ulica Beograda, grad polako ulazi u novogdišnju euforiju, a želja da se ušuškamo u šešir ili kapu i rukavice postala je neodoljiva. Decembar je magičan mesec i zato nam garderoba postaje najbolji saveznik za suočavanje sa hladnoćom i praznicima sa stilom.

Ako se mučite da pronađete odevne kombinacije koje će vam pre svega omogućiti da najlakše moguće preživite hladnoću na putu do kancelarije, ne brinite! Sastavili smo izbor od sedam različitih, jednostavnih i veoma modernih zimskih izgleda koji će vam pomoći da se bez napora obučete ovog meseca.

Krzneni prsluk + farmerke

Vreme je da izvučete svoje krznene kapute i krenete napolje, topli i stilski. Savršen dnevni izgled za ležernu eleganciju u farmerkama i patikama je da dodate elegantan dodir krznenim prslukom i sofisticiranijom XL torbom.

Bordo total look

Postoje boje koje postaju zvezde svake sezone, a ove zime, bordo vlada samo tako. Ova nijansa je savršena za uparivanje sa drugim neutralnim bojama, ali takođe odlično funkcioniše u monohromatskom izgledu od glave do pete. Savršen materijal da je podignete na viši nivo? Koža, koja, pored toga što vas štiti od hladnoće, trenutno i bez napora transformiše vaš stil. Elegantna, moderna, sofisticirana i smela, bordo postiže savršen balans između klasičnog i savremenog.

Totalno sivi izgled + šareni detalji

Izgledi od glave do pete u neutralnim bojama su savršeni za duge dane u kancelariji i na sastancima gde je ključno da se nosi uglađena, elegantna i jednostavna odeća koja kombinuje profesionalnu formalnost sa šik uličnim stilom. Zato izaberite džemper u upečatljivoj i živoj boji poput crvene kako biste izgledu dodali sofisticiran, ali moderno.

Karirana suknja + bela košulja

Za one vikend izlete na selo gde završite pored kamina, provodeći popodneva ispijajući vino, a jutra šetajući prirodom, suknje su jedna od mojih omiljenih opcija, posebno one karirane. Sa šarmantnim škotskim stilom, ovaj dizajn izgleda sjajno sa osnovnom belom košuljom i vuneni džemperom preko. Dodajte visoke smeđe čizme da vas greju i šešir sa perjem za šik seoski izgled, piše HELLO!.

@manu.ochoa21 Instagram

Crveni praznični izgled

Za one posebne dane u decembru, crvena je suštinska praznična boja. Iskoristite ovo vreme da je sa radošću nosite u svojim košuljama ili suknjama, uparujući ih sa somotskim potpeticama koje dodaju sofisticiranost odeći. Midi suknje su idealne za ovu sezonu, a ako su od antilopa, još bolje, zahvaljujući toplom materijalu. Kombinujte ih sa svilenim bluzama ili topovima da biste stvorili izgled pun kontrasta i elegancije.

Pogledajte galeriju Crveni praznični look






