Od 5. decembra tri horoskopska znaka dobijaju šanse života, posle 14 godina na nebu ponovo redak fenomen

Astrolog Tamara Globa kaže da će se 5. decembra desiti redak nebeski fenomen. U pitanju je konjukcija Jupitera i Neptuna u Ribama, koja se dešava jednom u 14 godina. Uticaj ovog aspekta trajaće nekoliko nedjelja, a najviše će ga osetiti odabrani horoskopski znaci.

Rak – strateški proboj u karijeri

Za rođene u znaku Raka ovo astrološko razdoblje biće šansa za donošenje sudbinskih profesionalnih odluka. Planetarno poravnanje olakšaće sklapanje dugoročnih ugovora i pokretanje projekata koji su dugo bili u fazi planiranja. Sposobnost Rakova da osete raspoloženje svog tima i partnera biće posebno korisna, zahvaljujući čemu će moći da pronaću inovativna rešenja.

Prve dve nedelje u decembru biće najpovoljnije za preuzimanje važnih koraka. Dobro je zakazati ključne pregovor3e, predstaviti nove ideje ili započeti potragu za boljim položajem. Postoji velika verovatnoća da Rakovi prime bonus ili dobiju unosnu ponudu.

Rakovi su 2011, tokom prethodne konjukcije,, ojačali svoje pozicije potpisivanjem ugovora koji su definisali njihove karijere.

Škropija – cvetanje finansija

Primarni uticaj ove retke planetarne konjukcije biće u materijalnoj sferi. Posle 5. decembra Škorpije mogu očekivati šanse kakve ranije nisu ni zamišljali. Ne radi se o dobitku na lutriji, već o unosnim ponudama, uspešnim ulaganjima ili naplati davno zaboravljenog duga.

Škorpije neka budu posebno pažljive kada je reč o poslovnim predlozima koje će dobiti sredinom decembra. Najperspektivnija područja mogu biti ona vezana za nove tehnologije, sigurnosti inoformacija i pitanja koja zahtevaju dubinsku analizu i odlučnost. Intuicija će se pojačati i pomoći će im da razlikuju vrednosne projekte od neuspešnih.

Vredi napomenuti da su se tokom slične planetarne konjukcije, krajem 1990- ih, Škorpije često nalazile u prvom planu novih, rizičnih, ali i vrlo profitabilnih poslovnih poduhvata.

Ribe – trijumf kreativnosti i intucije

Ribe, u čijem se znaku događa ova snažna konjukcija, očekuje najuzbudljiviji period. Planetarna energija direktno će stimulisati kreativnost i oštar osećaj za svet oko sebe. Ovo je idealno vreme za završetak dugo planiranih projekata, predstavljanje svog rada javnosti i izlazak iz senke. Mnoge Ribe mogu neočekivano dobiti priznanje ili važnu platformu da iskažu svoje stavove.

Sreća će biti uz njih u svim poduhvatima vezanim za umetnost, pomaganje drugima, psihologiju i duhovne prakse. Važno je da ne sakrivaju talente, već da ih hrabro pokažu svetu. Do sada nepoznati pisci, umetnici i muzičari rođeni u znaku Riba stvoriće svoja najbolja dela, koja će odjeknuti kod publike.

Naredni period povoljan je za rešavanje složenih ličnih problema koji zahtevaju mudrost i sposobnost razumevanja motiva drugih.

