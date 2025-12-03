Samohrani sam otac troje dece: Zoran Pajić otkrio novosti, mnogi će se iznenaditi, posebno zbog Mirke Vasiljević

Zoran Pajić glumio je u brojnim televizijskim ostvarenjima. No, čini se da mu je najveću popularnost donela serija “Istine i laži”, koja se i danas reprizira i uvek iznova rado gleda. Luka Šarac

Zoran je rođen 1981. godine u Požarevcu. Glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Predraga Ejdusa.

Do skoro smo ga gledali u seriji “Kolo sreće”, a sada stiže i nova pod nazivom “Dadilja na selu”, u kojoj igra lik Konstantina Maksimovića. Glavna ženska uloga poverena je Mirki Vasiljević.

Luka Šarac

- U seriji “Dadilja sa sela” igram Konstantina Maksimovića, samohranog oca troje dece, koji je veoma uspešan i priznat arhitekta i koji je na ivici nervnog sloma. Stalno je razdražljiv, nervozan, napet i jako mu je potrebna dadilja – rekao je Zoran Pajić u emisiji “Glam i drama”, pa dodao:

- U život mu ulazi dadilja Maca koja je sušta suprotnost od njega – razdragana, vesela, topla. Dolazi do sudara dva sveta. Za mene je ovo jedna od najlepših serija koje sam snimao, odnosno, najlepše sam se osećao – priznao je šarmantni glumac koji je najavom nove uloge, bez sumnje, obradovao brojne obožavateljke.

Serija “Dadilja sa sela” prikazivaće se na TV Prva.





