Hristina Popović smršala 27 kilograma, evo kako sada izgleda

Duhovita i pretalentovana glumica Hristina Popović šalu na svoj račun i te kako ume da pri i uzvrati zanimljivim komentarom. Upravo zbog toga slovi za jednu od najomiljenijih osoba u svakom društvu. Ipak, neretko se susretala sa negativnim komentarima na račun svog fizičkog izgleda.

Ona se godinama mučila sa oscilacijama u telesnoj težini, a nedavno je otkrila i da ma koliko bila pozitivna, na negativne komentare ni ona nije imuna.

- Nisam imuna na to kad mi neko dođe... Neka baka je došla i rekla "Kad ćemo na dijetu?" Ja ne znam ženu, trgnem se... Stalno vidim da se pravdam. Moju mamu stalno pitaju da li sam bolesna. Sećam se i kada sam imala 58 kilograma na ovu visinu, onda su me isto pitali da li sam zdrava. Da nije nešto što me jede. A šta se to nekog tiče uopšte. Na Himalaje sam se popela sa 90 i nešto kila, kad sam se pela na Kilimandžaro bila sam malo lakša. Mislim da to nema veze sa tim, to je sve pitanje glave. Naravno, bitno je i da si u nekoj vrsti treninga - rekla je Hristina, a sada otkrila i da je smršala neverovatnih 27 kilograma.

Nebojša Babić

Gostujući u najnovijem podkastu "Opet Laka" voditelj i muzičar Elvir Laković Laka upitao je Hristinu kako je uspela da izgubi 27 kilograma.

- Ne smeš da kažeš da sam izgubila 27 kilograma, jer onda telo hoće da ih vrati. Nego kažeš da sam otpustila kilažu - duhovito je potvrdila Hristina da je definitivno presekla i krenula u borbu sa viškom koligrama.

Jedva čekamo da vidimo i krajnje rezultate! Samo napred, Hristina!





