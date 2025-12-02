Parfem vaših baka se vratio u modu, nota koja osvaja

U poslednje vreme došlo je do ponovnog porasta klasičnih ili retro parfema. Pa ipak, daleko od toga da oni mirišu ozbiljno i staromodno, ovi puderasta mirisi su privukli pažnju generacije Z, čineći ih jednim od najiznenađujućih povrataka godine.

Govorimo o notama koje prevazilaze puku nostalgiju za mirisima koje su naše majke i bake nekada nosile i sada čvrsto učvršćuju svoje mesto u modernoj "parfimeriji". Note poput vanile, lavande, irisa i ljubičice doživljavaju renesansu u sektoru parfema, sa bezvremenskim elementima kako bi se stvorile inovativne nove verzije.

Dakle, koje note tačno definišu klasični retro parfem? Evo devet nota koje treba tražiti...

Lavanda

Poreklom iz mediteranskog regiona, lavanda se koristila kroz istoriju zbog svojih brojnih dokumentovanih blagodeti. Stari Rimljani su koristili njene cvetove ne samo za mirisanje vode za kupanje, već i u medicinske svrhe. Tokom vekova, opuštajuća lavanda je postala deo kultura raznih civilizacija, a njena popularnost je rasla i u aromaterapiji i u parfimeriji. U svetu parfema, izrasla je kao ključna nota, cenjena zbog svoje karakteristične svežine i smirujućih svojstava. Njena aroma je čista i biljna i uliva osećaj blagostanja.

Iako se tradicionalno povezivala sa staromodnim ženskim parfemima, lavanda se sada nalazi čak i u muškim mirisima, dovodeći u pitanje tradicionalne rodne norme u stilu 21. veka. Ova promena takođe ukazuje na to da se percepcija mirisa razvija, postajući sve raznovrsnija kako vreme prolazi.

Iris

Iris je još jedna nota koja, uprkos svojoj istorijskoj povezanosti sa slikom puderastog, dostojanstvenog elegantnog izgleda, sada se preoblikuje. Ova veoma prepoznatljiva nota se sada koristi u mirisima koji ne samo da teže eleganciji već i da dovedu u pitanje konvencije tradicionalne parfimerije, što rezultira avangardnim kompozicijama koje pružaju novi vid sofisticiranosti.

Ljubičica

Ljubičica je oduvek nosila romantičnu konotaciju, ali je uspela da obezbedi mesto za sebe u parfemskim kolekcijama namenjenim mlađoj publici. Postala je jedna od mirisnih nota trenutka, tvrde svetski stručnjaci. Ponovni porast klasične ljubičice pokazuje da se ova nežna nota može reinterpretirati kako bi se dopala modernom životu, a da se pritom ne izgubi njena klasična elegancija.

Vanila

Iako se godinama često smatrala „teškim“ sastojkom u parfimeriji, vanila je zablistala. Prema rečima stručnjaka, ova nota je sada zvezda nekih od najvažnijih luksuznih parfema, korišćena na način koji ističe njenu najelegantniju i najsenzualniju stranu, i čvrsto potiskuje u prošlost mišljenje da je vanila slatka i teška.

Više nostalgičnih nota: Od ruže do ćilibara

Vanila, lavanda, iris i ljubičica su neke od nota koje trenutno zauzimaju centralno mesto, ali ako želite da uhvatite retro miris, vratile su se i neke druge klasične note koje su volele naše bake:

Ruža: Cvetni miris koji se vekovima koristi u parfimeriji ostaje ključna komponenta mnogih kultnih mirisa juče i danas.

Jasmin: Potpuno svež, sladak i veoma ženstven miris koji takođe ima dubinu.

Toplo drvo: Note poput kremaste, zemljane sandalovine su manje puderasta opcija od cvetnih. Često se koristi kao osnovna nota u mnogim retro inspirisanim parfemima zbog posebne dubine i topline koju nudi.

Ćilibar: Zvezda parfema iz 1970-ih, ovaj topli akord (često mešavina smole i vanile) ima slatkoću koja je preovladala kao glavni mirisni profil.

Citrus: Note poput bergamota ili limuna su sveže i vesele. Ove note ispunjavaju mirise, i klasične i nove, posebnim sjajem - nije ni čudo što ove mirise voli princeza od Velsa.

Povratak klasičnih parfema naših baka signalizira značajnu promenu u načinu na koji razmišljamo o mirisima i kako ih nosimo. To je više od samo nostalgičnog trenda, to je evolucija u kojoj se ovi klasični mirisi prihvataju i transformišu u moderno iskustvo za svakoga.

Današnje generacije su željne da eksperimentišu sa novim parfemima, dok istovremeno aktivno traže svoj glas u širem razgovoru o umetnosti mirisa. Na ovom uzbudljivom preseku vintage inspiracije i savremenog stvaralaštva, budućnost parfema spremna je da bude podjednako živopisna koliko i neočekivana.





