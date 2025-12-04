Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Knez na koncertu okupio pola Beograda, u prvom redu supruga Tatjana i ćerke

Autor: | 04/12/2025

Nenad Knežević Knez večeras je u “Sava” centru održao solistički koncert, za koji je vladalo veliko interesovanje.

Prvi red, naravno, bio je rezervisan za najužu porodicu. Jedna do druge sedele su Knezova nevenčana supruga Tatjana, kao i ćerke iz prvog braka Andrea i Ksenija.

Boško Karanović

 

Nekadašnja članica grupe hurricane, Ksenija Knežević, koja je za proleće iduće godine najavila venčanje, na tatin koncert došla je u društvu verenika.

Nenad Knežević Knez okupio je impozantan broj kolega, a među njima su bili i oni koji su su zajedno sa njim započeli muzičku karijeru početkom devedesetih: Srđan Mobi Dik, Ivan Gavrilović, Anabela i Gagi...

Knezu su podršku pružili i Bojan Marović, Aco Pejović, Mima Karadžić, Jelena Tomašević...

U foto galeriji pogledajte kako je izgledalo na koncertu

nenad knežević knez koncert

 

 

 


 

 

Eva Čubrović Boško Karanović
