Knez na koncertu okupio pola Beograda, u prvom redu supruga Tatjana i ćerke

Nenad Knežević Knez večeras je u “Sava” centru održao solistički koncert, za koji je vladalo veliko interesovanje.
Prvi red, naravno, bio je rezervisan za najužu porodicu. Jedna do druge sedele su Knezova nevenčana supruga Tatjana, kao i ćerke iz prvog braka Andrea i Ksenija.
Nekadašnja članica grupe hurricane, Ksenija Knežević, koja je za proleće iduće godine najavila venčanje, na tatin koncert došla je u društvu verenika.
Nenad Knežević Knez okupio je impozantan broj kolega, a među njima su bili i oni koji su su zajedno sa njim započeli muzičku karijeru početkom devedesetih: Srđan Mobi Dik, Ivan Gavrilović, Anabela i Gagi...
Knezu su podršku pružili i Bojan Marović, Aco Pejović, Mima Karadžić, Jelena Tomašević...
U foto galeriji pogledajte kako je izgledalo na koncertu
