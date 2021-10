Šta bi rekla “stara” Keri: Internet ne prestaje da bruji o modnim promašajima u nastavku serije “Seks i grad” (foto)

Seks i grad – moda na ozbiljnom ispitu

Sara Džesika Parker ponosno nosi svoje godine, ali ne i određene komade garderobe. Ko god je tog dana prošao ispred fiktivnog stana Keri Bredšo u Njujorku, gde se snima nastavak “Seksa i grada”, verovatno se sapleo o sopstvene noge kada je video šta je imala na sebi. Ona ista Keri koja je važila za televizijsku ikonu stila. No, autori serije očigledno su rešili da naprave drastičan modni zaokret pošto je stilistkinja Patriša Fild odustala od učestvovanja u novim “And Just Like That” pričama.

Profimedia

Autfit “danas sređujem celu kuću i otpušavam odvod u kupatilu” već je prozvan najekstravagantnijim koji je Keri ikad obukla, ali u negativnom smislu. Nešto je bolje prošao stajling koji podseća na eklektična latino izdanja, doduše uz konstataciju da Sari uopšte ne stoji.

Profimedia