Keri Bredšo u seriji nikada nije smela da ima nalakirane nokte, evo i zbog čega

Pravilo da mnoge poznate žene, posebno one u kraljevskim porodicama, ne smeju da imaju nalakirane nokte i dalje ne prestaje na iznenađuje. Poznato je da je Kejt Midlton ovo najstrože zabranjeno, ali da li ste znali da ni Keri Bredšo nije smela da nosi lak na svojim noktima?

Od originalne serije "Seks i grad", do filmova i nedavnog nastavka "And Just Like That...", junakinja koju igra Sara Džesika Parker uvek se pojavljuje sa noktima koji nisu lakirani. Sara objašnjava da to ima veze sa likom Keri Bredšo kao pisca.

- Keri je kucala na pisaćoj mašini, naučila je kucanje u školi i bila je praktična. Manikir bi je dekoncentrisao tokom posla, jer bi odložio tok njenih misli - rekla je glumica.

Autor serije kaže da je svako pojavljivanje Keri Bredšo rezultat detaljnog planiranja. Nenalakirani nokti su deo ove ravnoteže između "realnog i imaginarnog" koji karakteriše lik koji Sara Džesika Parker igra.

Ali, postoji i praktičan razlog! Naime, snimanje se ne odvija po hronološkom redosledu, a održavanje kontinuiteta u boji noktiju bio bi izazov.

Ali, ne samo da Keri Bredšo nikada nema nalakirane nokte - nema ih ni Sara Džesika Parker u privatnom životu. Slavna glumica otkriva da mimo kamera mnogo radi i smatra da je lak na noktima nepraktičan za ženu poput nje.

