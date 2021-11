Cena je prava sitnica, ali zaista: Keri Bredšo izdaje legendarni stan u Njujorku (foto)

Stan Keri Bredšo u Njujorku iznajmljuje se preko platforme Airbnb

Dok Keri Bredšo na njujorškim ulicama snima svoje nove dogodovštine fanovi kultne serije imaju priliku da zavire u njen garderober, kuhinju, spavaću sobu, kupatilo... Naime, stan u kojem je jedna od glavnih protagonistkinja “Seksa i grada” živela šest sezona, izdaje se preko platforme “Airbnb” po veoma popularnoj ceni. Noćenje košta koliko i nekoliko “kosmopoliten” koktela u boljim barovima na Menhetnu ‒ 23 dolara.

Profimedia

Fiktivni apartman nalazi se u atraktivnom kvartu Čelzi na Vest sajdu (filmski je u studiju na Ist sajdu), i ponuda važi samo za ovaj mesec, uz najviše dva noćenja.

Profimedia

Sve je, naravno, u svrhu promocije nastavka franšize koji će se zvati And Just Like That, a dok nova priča ne stigne na male ekrane vi možete da spavate u Kerinom krevetu, kuvate na njenom šporetu i šetate se u njenim cipelama.

Profimedia

Profimedia

Profimedia