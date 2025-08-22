Sezona Device počinje! Od 23. avgusta tri znaka čekaju životne promene

Sezona Device počinje 23. avgusta, kada Sunce uđe u taj znak. Nastupajući period u prvi plan donosi praktičnost, red i organizaciju.

Device, Jarčevi i Bikovi su znakovi kojima će univerzum pružiti priliku da uvedu redu u svoj život.

Sezona Device, koja traje do 22. septembra, posle perioda u kojem je vladao temperamentni Lav, donosi manje drame, a više jasnoće i fokusiranosti. Ovo je period kada osećamo potrebu da sredimo ormare, napišemo liste zadataka, uvedemo zdrave navike.

Device su poznate po svojoj pedantnosti i želji da sve funkcioniše savršeno, pa nas njihova energija sada podseća da postupamo pažljivije i odgovornije.

Ipak, potreba za savršenstvom može da preraste u preteranu samokritiku. Zato je važno pronaći balans – radite na sebi i svom životu, ali se ne kažnjavajte zbog nesavršenosti. Shutterstock

Tri horoskopska znaka očekuju velike promene. Devica će dobiti šansu za poslovni napredak, Jarčevi će dobiti priliv nove energije koja će im pomoći da učvrste temelje za dalje, dok Bikove očekuju promene u svakodnevnim rutinama i ljubavnom životu. Mnogi će se odlučiti da zdravlje stave na prvo mesto.









