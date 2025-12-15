Horoskop za 15. decembar: Lav ima dobar predosećaj i deluje neodoljivo, Škorpija pristaje na kompromisno rešenje

Horoskop za 15. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nema razloga da izneverite nečija očekivanja, otvoreno razgovarajte sa bliskom osobom o svim osetljivim temama.
Posao: Neko vas upozorava da se pridržavate utvrđenih pravila u poslovnoj saradnji. Prihvatite dobar savet i završite sve započete poslove.
Zdravlje: Slobodno vreme posvetite relaksaciji, provedite više vremena na svežem vazduhu.
Bik
Ljubav: Razmislite na koji način treba da privučete nečiju pažnju ili da animirate jednu osobu. Upotrebite oprobani recept.
Posao: Ako želite da ostvarite svoje poslovne ciljeve potrebna Vam je nečija podrška, prikupite neophodne informacije.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Blizanci
Ljubav: Postavite određena pravila u emotivnom dijalogu. Nemojte dozvoliti svom partneru preteranu dozu samovolje.
Posao: Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima.
Zdravlje: Važno je da se oslonite na svoj razum, nema razloga za paniku.
Rak
Ljubav: Ponašate se previše izbirljivo i zahtevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijate koliko zaslužujete.
Posao: Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspeh ili prestiž na društvenoj lestvici.
Zdravlje: Izbegavajte preterivanje, usporite svoj ubrzani ritam.
Lav
Ljubav: Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja vam se dopada.
Posao: Neko u vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Devica
Ljubav: Pažljivije analizirajte voljenu osobu kako biste otkrili nove detalje koji mogu da ispune zajednička očekivanja.
Posao: Saradnici očekuju da delujete snalažljivo. Važno je da rangirate poslovne dogovore po stepenu važnosti i isplativosti.
Zdravlje: Nema razloga za zabrinutost, oslonite se na svoju intiuciju.
Vaga
Ljubav: Ako želite da sve funkcioniše na besprekoran način, morate imati dobru volju i određene manire u susretu sa dragom osobom.
Posao: Sačuvajte optimističko raspoloženje, važno je da pratite poslovni trend koji vam omogućava širu afirmaciju među saradnicima.
Zdravlje: Zračite pozitivnom energijom i delujete podsticajno na okolinu.
Škorpija
Ljubav: Mimo svoje volje, pristajete na kompromisno rešenje ili na varijantu koju predlaže vaš partner.
Posao: Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja dobro rešenje.
Zdravlje: Prijaće vam relaksacija.
Strelac
Ljubav: Imate utisak da vaš emotivni život nije dovoljno interesantan i uzbudljiv u onoj meri koliko biste želeli. Učinite nešto u tom pravcu.
Posao: Potrudite se da preduhitrite ostale saradnike, koji računaju na vašu nedovoljnu informisanost ili neupućenost u poslovne prilike.
Zdravlje: Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.
Jarac
Ljubav: Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna vam je osoba sličnih afiniteta.
Posao: Izbegavajte nepotreban rizik na koji vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.
Zdravlje: Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na vaše raspoloženje.
Vodolija
Ljubav: Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među vama postoje dobre namere.
Posao: Ukoliko vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.
Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.
Ribe
Ljubav: Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u Vašem odnosu, nemojte dozvoliti da vas neko navede na pogrešno ponašanje.
Posao: Očekuje vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.
Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost.
Horoskop za 15. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
