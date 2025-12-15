Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Majka Dženifer Lopez proslavila 80. rođendan, pevačica sa sestrama nikad srećnija, retke porodične fotografije

Autor: | 15/12/2025

Dženifer Lopez je ponovo privukla pažnju javnosti, ali ovog puta ne zbog scene ili crvenog tepiha, već zbog emotivnog porodičnog trenutka koji je podelila sa fanovima. Svetska zvezda pojavila se na proslavi rođendana svoje majke, Gvadalupe Rodrigez, gde je pozirala sa sestrama Lesli Lopez i Lindom Lopez.

Proslava je održana u luksuznom ambijentu Las Vegasa, a fotografije koje je Jennifer Lopez objavila na Instagramu brzo su postale viralne. Njeni fanovi širom sveta ističu koliko je lepo videti je u opuštenom, porodičnom izdanju, daleko od reflektora Holivuda.

Dženifer Lopez zablistala u glamuroznom izdanju

Na fotografijama, Dženifer Lopez izgleda besprekorno, u elegantnoj večernjoj haljini koja savršeno ističe njen prepoznatljiv stil. Njene sestre Lesli i Linda pojavile su se u sofisticiranim kombinacijama, što je celu porodičnu scenu učinilo još upečatljivijom.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se Dženifer veoma retko fotografiše sa obe sestre u isto vreme, zbog čega su ove slike izazvale veliki broj reakcija i komentara na društvenim mrežama.

Uz fotografije, pevačica je uputila dirljivu poruku svojoj majci, zahvalivši joj se na bezuslovnoj ljubavi, podršci i snazi koju joj je pružala tokom života i karijere.

Ko su Lesli Lopez i Linda Lopez, sestre Dženifer Lopez?

Dok je Jennifer Lopez jedna od najpoznatijih zvezda sveta, njene sestre vode znatno povučeniji život. Lesli se retko pojavljuje u javnosti, dok je Linda poznata kao novinarka i medijska ličnost u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na porodičnoj proslavi još jednom je pokazalo koliko je porodica važna slavnoj pevačici, i ispred svega, posebno karijere i uspeha.

Stana Luković Photo by David Becker/Getty Images
