Majka Dženifer Lopez proslavila 80. rođendan, pevačica sa sestrama nikad srećnija, retke porodične fotografije

Dženifer Lopez je ponovo privukla pažnju javnosti, ali ovog puta ne zbog scene ili crvenog tepiha, već zbog emotivnog porodičnog trenutka koji je podelila sa fanovima. Svetska zvezda pojavila se na proslavi rođendana svoje majke, Gvadalupe Rodrigez, gde je pozirala sa sestrama Lesli Lopez i Lindom Lopez.
Pročitajte Džej Lo ne tuguje, novi dečko je već tu, poznati košarkaš, odmah mu je tražila prsten
Proslava je održana u luksuznom ambijentu Las Vegasa, a fotografije koje je Jennifer Lopez objavila na Instagramu brzo su postale viralne. Njeni fanovi širom sveta ističu koliko je lepo videti je u opuštenom, porodičnom izdanju, daleko od reflektora Holivuda.
Dženifer Lopez zablistala u glamuroznom izdanju
Na fotografijama, Dženifer Lopez izgleda besprekorno, u elegantnoj večernjoj haljini koja savršeno ističe njen prepoznatljiv stil. Njene sestre Lesli i Linda pojavile su se u sofisticiranim kombinacijama, što je celu porodičnu scenu učinilo još upečatljivijom.
Posebnu pažnju privukla je činjenica da se Dženifer veoma retko fotografiše sa obe sestre u isto vreme, zbog čega su ove slike izazvale veliki broj reakcija i komentara na društvenim mrežama.
Uz fotografije, pevačica je uputila dirljivu poruku svojoj majci, zahvalivši joj se na bezuslovnoj ljubavi, podršci i snazi koju joj je pružala tokom života i karijere.
Ko su Lesli Lopez i Linda Lopez, sestre Dženifer Lopez?
Dok je Jennifer Lopez jedna od najpoznatijih zvezda sveta, njene sestre vode znatno povučeniji život. Lesli se retko pojavljuje u javnosti, dok je Linda poznata kao novinarka i medijska ličnost u Sjedinjenim Američkim Državama.
Njihovo zajedničko pojavljivanje na porodičnoj proslavi još jednom je pokazalo koliko je porodica važna slavnoj pevačici, i ispred svega, posebno karijere i uspeha.
Pročitajte još
Do novogodišnje noći ostalo je dve nedelje, a čini se da već imamo pobednika: Jelka Ane Ivanović apsolutno je savršena
Jelka Ane Ivanović savršeno je okićena
15/12/2025Saznajte više
Željko Samardžić ne krije ponos: Velika je stvar da čovek od 70 godina doživi ovo
Željko Samardžić održao prvi od tri zakazana koncerta u Sava centru
15/12/2025Saznajte više
Dom Ljiljane Blagojević sada je u Surduku, napustila je Beograd i mir pronašla u ovoj skromnoj kući
Dom Ljiljane Blagojević daleko je od gradske gužve i buke
14/12/2025Saznajte više
Vanbračni sin Marinka Rokvića priznao: Sve bi bilo drugačije da Slavica nije umešala prste
Vanbračni sin Marinka Rokvića otvorio dušu, ovo je istina o odnosu sa Slavicom
14/12/2025Saznajte više
Samo dve nedelje pred Novu godinu Aleksandra Prijović oduševila vestima, prelepo!
Aleksandra Prijović sve je potvrdila na svom profilu na Instagramu
14/12/2025Saznajte više
Džordž Kluni dao obećanje Amal! U Holivudu više ništa neće biti isto
Džordž Kluni ponovo je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je otvoreno govorio o pravilu koje ima u braku sa suprugom Amal
14/12/2025Saznajte više
Komentari (0)