Horoskop za 27. avgust: Rak planira ljubavni susret, Lavu smeta nečije prisustvo

Horoskop za 27. avgust godine

Ovan

Ljubav: Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.

Zdravlje: Preterana zabrinutost se loše odražava na vašu koncentraciju.

Bik

Ljubav: Neko ume snažno da ustalasa vaše misli i osećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja.

Posao: Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.

Zdravlje: Izbegavajte različite izazove koji vas psihički opterećuju.

Blizanci

Ljubav: Budite umerenji u svojim zahtevima pred voljenom osobom. Prijaće vam susret sa bliskim prijateljima i nečija emotivna pažnja.

Posao: Nečija priča na vas ostavlja suprotan efekat. Nema potrebe da se opterećujete ambicioznim ciljevima.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilnju ishranu.

Rak

Ljubav: U duhu emotivne inspiracije planirajte romantičnu zabavu ili novi ljubavni susret. Prijaće vam nečija pažnja i naklonost.

Posao: Na vama je da stvorite osnovne uslove i da pokrenete glavnu inicijativu, a na nekom drugom da uspešno realizuje vaše ideje.

Zdravlje: Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Lav

Ljubav: Počinje da vam smeta nečije prisustvo ili provokativno ponašanje. Volite da gospodarite kompletnom situacijom u emotivnom odnosu.

Posao: Ponekad je teško prepoznati tim koji pobeđuje i stranu koja gubi. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče.

Zdravlje: Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Devica

Ljubav: Nema potrebe da gajite velike iluzije. Lako se zanosite. Podršku i razumevanje potražite kod proverenih prijatelja.

Posao: Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi vaše izjave u svoju korist.

Zdravlje: Poboljašajte svoju kondiciju.

Vaga

Ljubav: Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za vaše ćudljivo ponašanje.

Posao: Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke loše navike.

Škorpija

Ljubav: Partner ne može da Vam dočara sve ono što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.

Posao: Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubedljive dokaze ili dodatnu garanciju za poslovni dogovor.

Zdravlje: Večernje sate planirajte da provedete u interesantnom društvu i u opuštenoj atmosferi.

Strelac

Ljubav: Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao: Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

Jarac

Ljubav: Jasno vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvek ne znate na koji način da uživate u onome što imate.

Posao: Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, učinite sve što je u vašoj moći da ostavite dobar utisak.

Zdravlje: Preterana zabrinutost loše utiče na vašu koncentraciju.

Vodolija

Ljubav: Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.

Posao: Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.

Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.

Ribe

Ljubav: Nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja. Nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom.

Posao: Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate svoje namere.

Zdravlje: Potrebno je da ulepšate svoje raspoloženje.

Horoskop za 27. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









