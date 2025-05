Leto sreće, ljubavi, strasti i novca čeka ova četiri horoskopska znaka

Horoskop za leto 2025. godine donosi sledeću astro prognozu

Spremite se dobro jer je leto 2025. prepuno mogućnosti! Energija je električna, zamah neosporan, a univerzum šalje važne poruke.

Za četiri horoskopska znaka, meseci koji su pred nama obećavaju više od sunčanih dana i lepog vremena. Oni nude transformaciju, slobodu i ukus nečeg izvanrednog.

Freepik/lookstudio

Ova sezona je izlazak iz zone udobnosti u nepoznato. To može biti spontano putovanje koje menja vašu perspektivu, magnetna nova veza koja budi vaše srce ili neustrašiv skok u dugo očekivani san.

Za srećne znakove koje ćete pronaći u nastavku, zvezde se poravnavaju za kretanje, značenje i magiju. Promena je na horizontu. Pitanje je – da li ćete pratiti kuda vas vodi?

OVAN

Ovog leta, Ovan kreće u drugačiju vrstu avanture, ne onu obeleženu smelim akcijama ili dramatičnim promenama u spoljašnjem svetu, već duboko, transformativno putovanje ka svom "ja".

Ne radi se o osvajanju planina, već o suočavanju sa zidovima izgrađenim unutra.

U srži ove promene leži tihi izazov: osloboditi se starog oklopa. Ponos koji maskira nesigurnost. Potreba da izgledate nepokolebljivo snažno.

Strah od ranjivosti koji drži druge na distanci. Ovi obrasci, nekada zaštitni, sada vas sprečavaju da postignete intimnost, mekoću i autentičnu vezu koju vaša duša žudi.

Leto vas poziva da zakoračite u novu vrstu hrabrosti - onu koja se ne meri kontrolom ili dominacijom, već otvorenošću.

BLIZANCI

Ovog leta, Blizanci su spremni za pokret: koferi su spakovani, radoznalost bruji, a srce otvoreno za nepoznato.

Bilo da je u pitanju daleka destinacija ili spontano bekstvo za vikend, poziv za promenom je neosporan. Žudite za nečim drugačijim i vreme je da odgovorite na taj poziv.

Poznato je počelo da deluje dosadno, monotono. Dnevne rutine koje su nekada delovale utešno sada deluju ponavljajuće. Želja za nečim više – više boja, više pokreta, više smisla – raste.

Ova promena pejzaža nije samo avantura. Radi se o perspektivi. Ako se odmaknete malo unazad se, možete videti šta ste prerasli i za šta još uvek ima mesta u vašem srcu.

Udaljenost donosi jasnoću. Jača veze koje vredi čuvati i nežno otkriva koje su spremne da se oslobode. Možda ne znate tačno šta ćete pronaći na ovom putovanju, ali to je ono što ga čini moćnim.

RAK

Ovog leta, Rak može da zakorači na nepoznatu teritoriju, mesto gde udobnost prestaje i počinje rast.

Bilo da se radi o ulasku u ulogu roditelja, probavanju nečega što su uvek izbegavali ili prevazilaženju dugogodišnjeg straha, predstojeće godišnje doba je posvećeno prihvatanju onoga što se nekada činilo zastrašujućim ili van domašaja.

Postoji jaz, prostor između onoga što znaju i onoga što treba da nauče. I jedini put napred je kroz to. Ne radi se o savladavanju svega odjednom. Radi se o tome da se kaže "da" nepoznatom, korak po korak.

Za znak koji ceni sigurnost i rutinu, ovaj skok može biti zastrašujući. Ali Rak ima tihu moć, sposobnost da se prilagodi, da neguje sebe kroz neizvesnost i da pronađe emocionalnu otpornost čak i kada je put nejasan.

ŠKORPIJA

Ovog leta, Škorpija se suočava s avanturom kakva nijedna druga, ne preko kopna ili okeana, već unutar nepredvidivog terena sopstvenog srca.

Pojavljuje se veza, neočekivana i razoružavajuća. Ona vrsta osobe koja ne trza pod magnetnim pogledom Škorpije. Neko ko deluje imuno na njihov šarm i zbog toga, potpuno neodoljivo.

Ono što počinje kao fascinacija brzo se produbljuje u nešto mnogo više zaokupljujuće. Škorpija, poznata po svojoj emocionalnoj kontroli i strateškoj preciznosti, iznenada se nalazi uzbuđena na načine koje nije očekivala.

To nije samo hemija. To nije samo želja. To je dubina – sirova, ranjiva, neosporna.

Od samog početka, postoji šapat u pozadini njihovog uma. Ovo bi moglo biti to. Ovo bi mogla biti jedina veza koja zasenjuje svaki prolazni plamen koji je bio pre toga.