Potresla se užasno, ne znam kako će ćerka podneti Rajkov odlazak: Pevačica u suzama

Smrt Rajka Šerifovića Vericu načisto slomila
Otac Marije Šerifović i bivši suprug Verice Šerifović Rajko preminuo je danas u svom Kragujevcu posle kraće i teške bolesti. Do poslednjeg dana o ocu su brinuli Marija i njen brat Danijel Pavlović.
- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - reči su kojima se Marija oprostila od voljenog oca, uz emotikone slomljenih srca.
Smrt nekadašnjeg bubnjara pogodila je i pevačicu Nadu Obrić koja se decenijama druži sa Rajkovom bivšom suprugom, Vericom. Ona je za Alo sada otkrila kako je naslednica podnela smrt oca, ali i po čemu će pamtiti Šerifovića.
Pročitajte
- Nikada neću zaboraviti kada sam bila kod Verice u Kragujevcu dvadeset dana. Rajko je malo-malo dolazio, pili smo kafu svi zajedno, spremala mu je ručak, vodila računa o njemu, znala je i novac da mu pozajmi ako mu zafali, neverovatna situacija obzirom da su razvedeni - bila je iskrena Nada Obrić, te je istakla da joj situacija u kojoj su se našli bivši supružnici nije strana, budući da je i sama gajila takav odnos sa bivšim partnerom.
- Za mene je njihov odnos bio krajnje normalan. Marija je beskrajno vodila tačuna o Rajku sve mu je omogućila. Učinila je sve za njega, do poslednjeg dana. Žao mi je zbog Marije, Verica se potresla užasno, kako će ćerka podneti Rajkov odlazak - rekla je Nada Obrić.
