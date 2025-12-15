Do novogodišnje noći ima još dve nedelje, a čini se da već imamo pobednika: Jelka Ane Ivanović apsolutno je savršena

Jelka Ane Ivanović savršeno je okićena
Dok svetski mediji ne prestaju da se bave detaljima brakorazvodne parnice između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, nekadašnja teniserka uživa u sitnicama koje čine život.
Mnogi kažu da Ana nikada lepše nije izgledala nego poslednjih nekoliko meseci, a kako je izuzetno aktivna na društvenim mrežama javnost je u prilici da isprati njene mnogobrojne aktivnosti, putovanja, pa i način odevanja koji u potpunosti promenila.
Ovog puta pozirala je u svetlucavoj mini crnoj haljini, pripijenoj uz telo, koja joj savršeno pristaje.
Pročitajte Rekao mi je da voli moj prvi album - Naš pevač otkrio šta Novak Đoković sluša pred meč
Iako je do novogodišnjih praznika ostalo još dve nedelje Ana Ivanović i njene prijateljice, čini se, već su spremne za doček. Najlepša srpska teniserka u svom domu okitila je predivnu jelku, visoku do plafona.
Prema navodima nemačkog “Bilda” Ana Ivanović je početkom decembra zvanično podnela zahtev za ravod braka od Bastijana Švajnštajgera. Njih dvoje zajedno su proveli devet godina i imaju tri sina.
Kako Bild javlja, papirologija je završila na stolu Opštinskog suda u Minhenu još u novembru, u odeljenju za porodične sporove. Isti izvor prenosi da je iz pravosudnih krugova saznao da je Ana podnela i tužbu za izdržavanje dece, ali u Palma de Majorki, gde živi.
