Do novogodišnje noći ima još dve nedelje, a čini se da već imamo pobednika: Jelka Ane Ivanović apsolutno je savršena

Jelka Ane Ivanović savršeno je okićena

Dok svetski mediji ne prestaju da se bave detaljima brakorazvodne parnice između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, nekadašnja teniserka uživa u sitnicama koje čine život.

Mnogi kažu da Ana nikada lepše nije izgledala nego poslednjih nekoliko meseci, a kako je izuzetno aktivna na društvenim mrežama javnost je u prilici da isprati njene mnogobrojne aktivnosti, putovanja, pa i način odevanja koji u potpunosti promenila.

Ovog puta pozirala je u svetlucavoj mini crnoj haljini, pripijenoj uz telo, koja joj savršeno pristaje.

Iako je do novogodišnjih praznika ostalo još dve nedelje Ana Ivanović i njene prijateljice, čini se, već su spremne za doček. Najlepša srpska teniserka u svom domu okitila je predivnu jelku, visoku do plafona. Instagram/ Ana Ivanović

Prema navodima nemačkog “Bilda” Ana Ivanović je početkom decembra zvanično podnela zahtev za ravod braka od Bastijana Švajnštajgera. Njih dvoje zajedno su proveli devet godina i imaju tri sina.

Kako Bild javlja, papirologija je završila na stolu Opštinskog suda u Minhenu još u novembru, u odeljenju za porodične sporove. Isti izvor prenosi da je iz pravosudnih krugova saznao da je Ana podnela i tužbu za izdržavanje dece, ali u Palma de Majorki, gde živi. Instagram/ Ana Ivanović

