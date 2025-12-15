Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Do novogodišnje noći ima još dve nedelje, a čini se da već imamo pobednika: Jelka Ane Ivanović apsolutno je savršena

Autor: | 15/12/2025

0

Jelka Ane Ivanović savršeno je okićena

Dok svetski mediji ne prestaju da se bave detaljima brakorazvodne parnice između Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, nekadašnja teniserka uživa u sitnicama koje čine život.

Mnogi kažu da Ana nikada lepše nije izgledala nego poslednjih nekoliko meseci, a kako je izuzetno aktivna na društvenim mrežama javnost je u prilici da isprati njene mnogobrojne aktivnosti, putovanja, pa i način odevanja koji u potpunosti promenila.

Ovog puta pozirala je u svetlucavoj mini crnoj haljini, pripijenoj uz telo, koja joj savršeno pristaje.

Pročitajte Rekao mi je da voli moj prvi album - Naš pevač otkrio šta Novak Đoković sluša pred meč

Iako je do novogodišnjih praznika ostalo još dve nedelje Ana Ivanović i njene prijateljice, čini se, već su spremne za doček. Najlepša srpska teniserka u svom domu okitila je predivnu jelku, visoku do plafona.

Instagram/ Ana Ivanović

 

Prema navodima nemačkog “Bilda” Ana Ivanović je početkom decembra zvanično podnela zahtev za ravod braka od Bastijana Švajnštajgera. Njih dvoje zajedno su proveli devet godina i imaju tri sina.

Kako Bild javlja, papirologija je završila na stolu Opštinskog suda u Minhenu još u novembru, u odeljenju za porodične sporove. Isti izvor prenosi da je iz pravosudnih krugova saznao da je Ana podnela i tužbu za izdržavanje dece, ali u Palma de Majorki, gde živi.

Instagram/ Ana Ivanović

 

 

 

 

Eva Čubrović Instagram/ Ana Ivanović

