Umro otac Marije Šerifović

Autor: | 10/11/2025

Rajko Šerifović, muzičar i otac Marije Šerifović preminuo je nakon kratke i teže bolesti.

Poslednji put se pojavio u javnosti u martu ove godine, na koncertu njegove ćerke, koji je pratio iz prvog reda.

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Sa Vericom Šerifović, Marijinom majkom, venčao se 1982. godine. Brak je trajao do 2003. kada su se zvanično razveli. 

Danijel Pavlović, kojeg je dobio godinu dana posle Marije, i sam je krenuo muzičkim putem. 

