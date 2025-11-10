Oglasila se Marija Šerifović nakon smrti oca

Danas je umro otac Marije Šerifović Rajko u Kliničkom centru u Kragujevcu gde je bio hospitalizovan usled teške bolesti poslednjih meseci.

Pevačica se pre nekoliko minuta oglasila nakon smrti oca. Ivan Vučićević

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

Marija je svojevremeno govorila o odnosu sa ocem i rekla da mu je sve oprostila.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - rekla je ona u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" i dodala:

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam.

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku. Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine. Rajko je imao još jedan brak,a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.





