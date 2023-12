Verica Šerifović plače od sreće, Marijin otac zatečen: Ništa nisam znao o tome, zabranila mi je...

Verica Šerifović presrećna, Marijin otac zatečen

Ovih dana niko nije srećniji od Marije Šerifović, jer se konačno ostvario njen dugogodišnji san. Sin Mario svet je ugledao početkom decembra na klinici u Los Anđelesu, gde je Marija otputovala još u novembru sa majkom Vericom, svojom najvećom životnom podrškom. Youtube printscreen

Prijatelji i fanovi dele radost sa popularnom pevačicom, čestitke pljušte sa svih strana, ali Verica je u ovim trenucima na sedmom nebu. Postala je baka, dobila je prvo unuče... Ima li veće sreće?

Bila je sa ćerkom u najvažnijem momentu u njenom životu – kada je prvi put uzela bebu u naručje. Suze su potekle same od sebe, jer Marija je i njoj ispunila veliku želju. Svojevremeno joj je posvetila pesmu “Pepeljuga”, koja je postala veliki folk hit. Da li će uskoro nešto otpevati i unuku? Arhiva Hello!

Verica se samo nakratko oglasila za Blic:

- Najsrećnija sam žena na svetu! Rodilo mi se unuče! U Americi sam i ne bih se dalje oglašavala. Samo želim da svi znaju koliko sam ponosna.

Njen bivši suprug Rajko Šerifović za Kurir je preneo prve utiske, ne krijući da je u šoku.

- Marija mi je zabranila da dajem izjave, ali ovim putem želim da vam kažem da sam najsrećniji čovek na svetu i da je ona sve to uradila, a da ništa nismo znali. Srećan sam što me je zvala da vidim dete. Posle 18 godina smo nekako uspostavili odnose, a ona i njena majka su me pozvale da ga vidim. Instagram