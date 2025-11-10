Tužna sudbina: Rajko Šerifović umro samo četiri dana pre najbitnijeg u njegovom životu

Otac Marije Šerifović Rajko preminuo je danas u Kliničkom centru u Kragujevcu gde je bio hospitalizovan usled teške bolesti sa kojom se borio poslednjih nekoliko meseci.

Iako su lekari davali sve od sebe, leka nije bilo, a pevačica se maločas oglasila povodom najtužnijih vesti koje su stigle iz njenog porodičnog doma. Ivan Vučićević

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

Oglasio se i njen polubrat Danijel Pavlović koji je poslednjih dana i bio uz oca u najtežim životnim trenucima i preuzeo potpunu brigu o njemu:

- Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinom i mog oca. Hvala svima - oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.

Iako su godinama bili u narušenim odnosima zbog Rajkovog odnosa prema Verici, uspeli su da prevaziđu sve nesuglasica te su poslednjih godina živeli u harmoniji. Deda je bio najsrećniji pre dve godine kada je 2. decembra na svet stigao njegov mezimac Mario i time mu se ostvarila najveća želja na svetu.

Ipak, ono što malo ko zna je da je otac Marije Šerifović preminuo samo četiri dana pre njenog 41. rođendana, te da će ovaj pamtiti kao najtužniji ali i svaki naredni s obzirom da će je uvek podsetiti godišnjica očeve smrti na ovaj strašni trenutak.

U petak bi Marija oduvala svećice sa torte uz najslađeg malog pomoćnika, ali će verovatno dan ranije ili možda čak i tog dana sahraniti oca s obzirom da je tek odletela u Los Anđeles gde ima stan u kojem provodi dobar deo godine. Sada se čeka njen povratak iz SAD-a kako bi mogao da se organizuje Rajkov ispraćaj.

Marija je svojevremeno govorila o odnosu sa ocem i rekla da mu je sve oprostila.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - rekla je ona u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" i dodala:

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam.





