Željko Samardžić ne krije ponos: Velika je stvar da čovek od 70 godina doživi ovo

Željko Samardžić održao je prvi od tri decembarska koncerta u “Sava” centru, gde je tokom dosadašnje karijere nastupio više od 50 puta. Bojan Petrović

Kao i svaki put ranije, i ovaj nastup pretvorio se u pravi spektakl, praćen ovacijama, suzama i smehom.

Tokom skoro tročasovnog nastupa ređali su se hitovi, koje je publika u glas pevala sa pop zvezdom: “Zaustavite januar”, “Pokaži mi šta znaš”, “Udala se moja crna draga”, “Slutim”... Željko je, po starom dobom običaju, sišao u publiku,, gde se fotografisao sa fanovima.

- Velika je stvar da čovek od 70 godina doživi ovo, posebno da ga mladi svet voli. To mi ide na posnos. Poželeo bih svakom od mojih mlađih koleda da doživi ove godine, da budu ovoliko srećni dok rade svoj posao, koliko sam ja – poručio je Željko u izjavi za medije.

I ovog puta uz njega je bila porodica koja mu je oduvek najveći oslonac: supruga Maja, ćerke, unuci.

Naredno druženje sa publikom Željko Samardžić zakazao je za 15. decembar, dok će trećim koncertom 26. decembra zaokružiti tradicionalno prednovogodišnje druženje sa Beograđanima.

