Posle 8 godina Žika bacio sve maske: Ja sam ostavio Dajanu, ja sam tražio razvod! Nisam mogao da pređem preko...

Žika Jakšić o oba svoja braka, koja nisu opstala, oduvek je pričao sa dosta ljubavi i poštovanja prema bivšim suprugama. Razvod Žike Jakšića od voditeljke Dajane Paunović pre osam godina zaista je bio iznenađenje za celokupnu javnost.
Pročitajte Žika Jakšić otkrio zašto nije bio na Sašinom pomenu: Suzana je...
Iako se o razlozima prekida braka nikada nije mnogo pričalo, nekako je prva misao bila da je Dajana bila ta koja je zatražila razvod. Međutim, istina je ipak drugačija, o čemu je Jakišić nedavno po prvi put pričao.
- Oba puta sam ja odlučio da želim razvod. Nije bilo lako doneti tu odluku, niti se ona donosi u afektu. Čovek mora da se najpre bori da sačuva brak, ali kada vidi da ne može, treba preseći. I potruditi se da šteta bude što manja. Kada sam prestao dobro da se osećam u brakovima, izlazio sam iz njih. Ne bih želeo da zvučim kao da se pravdam, ali tako je stvarno bilo najbolje za sve. Ako je za neku utehu, sa obe bivše žene sam u super odnosima, sve smo prevazišli na civilizovan način - rekao je Žika i istakao da je tako bilo najbolje za sve.
- U razvodima ne treba tražiti krivca, već prihvatiti da postoje ljudi koji ili jesu ili nisu jedno za drugo. Sinove sam uvek redovno viđao, jer su obe moje bivše žene razumne i kvalitetne osobe. Decu smo uvek stavljali na pijedestal i sve je moralo da bude u njihovom interesu. Moji sinovi Dušan i Andrija se obožavaju i imaju fenomenalan bratski odnos - pričao je za Hit Informer.
