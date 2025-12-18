VZK Laboratory predstavio Age Reset liniju proizvoda u saradnji sa Jelenom Rozgom

Dermokozmetički brend VZK Laboratory organizovao je događaj povodom predstavljanja Age Reset linije proizvoda, koji je okupio predstavnike medija i influensere. Događaj je bio posvećen savremenom i odgovornom pristupu nezi kože i saradnji sa Jelenom Rozgom kao brend ambasadorom VZK Laboratory.

Tokom programa, kroz fireside chat format, predstavljen je razvojni put brenda i način na koji VZK Laboratory pristupa nezi kože – oslanjajući se na znanje, doslednost i razumevanje realnih potreba kože. Iza brenda stoji tim farmaceuta i dermatologa, koji zajednički učestvuju u razvoju dermokozmetičkih formulacija, sa ciljem da proizvodi budu efikasni, ali bez agresivnih pristupa i nerealnih obećanja. ProREc studio

„VZK Laboratory je nastao iz potrebe da se koža razume. Od samog početka proizvode razvijamo u saradnji sa farmaceutima i dermatolozima, oslanjajući se na znanje, iskustvo i potrebe ljudi koji ih koriste svakodnevno. Kada je nega kvalitetna i dosledna, rezultati su vidljivi“, izjavila je Kosovka Tičić, CEO VZK Laboratory.

Age Reset – dugoročan pristup nezi kože

Nova Age Reset linija osmišljena je kao podrška koži u različitim fazama života, sa fokusom na obnavljanje, hidrataciju i očuvanje elastičnosti. Namenjena je osobama koje žele da očuvaju kvalitet i zdrav izgled kože kroz redovnu i uravnoteženu negu.

Age Reset je predstavljen kao nastavak brend kampanje „Lepo se vidi“, koja naglašava da se rezultat kvalitetne nege prepoznaje kroz zdrav izgled kože i osećaj komfora.

Saradnja sa Jelenom Rozgom

Poseban segment događaja bio je posvećen saradnji sa Jelenom Rozgom, koja je istakla da joj je u izboru brenda važno da iza proizvoda stoje stručnost, kvalitet i odgovoran pristup.

„Važno mi je da koristim proizvode koji su razvijeni sa znanjem i odgovornošću. Ne verujem u preterivanja, već u redovnu negu i navike koje se grade vremenom. Age Reset za mene predstavlja upravo takav pristup“, izjavila je Jelena Rozga. ProREc studio

VZK Laboratory na međunarodnim tržištima

Pored Srbije, proizvodi VZK Laboratory dostupni su i na tržištima Poljske, Hrvatske, Bugarske, Grčke i Crne Gore, a prisustvo brenda na međunarodnim tržištima kontinuirano se širi.

Iskustveni deo događaja

U okviru događaja organizovana je i radionica za pripremu krema, tokom koje su gosti, uz mentorstvo farmaceuta iz VZK Laboratory, imali priliku da se upoznaju sa osnovama procesa formulacije i iz prve ruke steknu uvid u način na koji nastaju dermokozmetički proizvodi.

Događaj je završen u neformalnoj atmosferi, uz muzički nastup Jelene Rozge.





