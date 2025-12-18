VZK Laboratory predstavio Age Reset liniju proizvoda u saradnji sa Jelenom Rozgom

Dermokozmetički brend VZK Laboratory organizovao je događaj povodom predstavljanja Age Reset linije proizvoda, koji je okupio predstavnike medija i influensere. Događaj je bio posvećen savremenom i odgovornom pristupu nezi kože i saradnji sa Jelenom Rozgom kao brend ambasadorom VZK Laboratory.
Tokom programa, kroz fireside chat format, predstavljen je razvojni put brenda i način na koji VZK Laboratory pristupa nezi kože – oslanjajući se na znanje, doslednost i razumevanje realnih potreba kože. Iza brenda stoji tim farmaceuta i dermatologa, koji zajednički učestvuju u razvoju dermokozmetičkih formulacija, sa ciljem da proizvodi budu efikasni, ali bez agresivnih pristupa i nerealnih obećanja.
„VZK Laboratory je nastao iz potrebe da se koža razume. Od samog početka proizvode razvijamo u saradnji sa farmaceutima i dermatolozima, oslanjajući se na znanje, iskustvo i potrebe ljudi koji ih koriste svakodnevno. Kada je nega kvalitetna i dosledna, rezultati su vidljivi“, izjavila je Kosovka Tičić, CEO VZK Laboratory.
Age Reset – dugoročan pristup nezi kože
Nova Age Reset linija osmišljena je kao podrška koži u različitim fazama života, sa fokusom na obnavljanje, hidrataciju i očuvanje elastičnosti. Namenjena je osobama koje žele da očuvaju kvalitet i zdrav izgled kože kroz redovnu i uravnoteženu negu.
Age Reset je predstavljen kao nastavak brend kampanje „Lepo se vidi“, koja naglašava da se rezultat kvalitetne nege prepoznaje kroz zdrav izgled kože i osećaj komfora.
Saradnja sa Jelenom Rozgom
Poseban segment događaja bio je posvećen saradnji sa Jelenom Rozgom, koja je istakla da joj je u izboru brenda važno da iza proizvoda stoje stručnost, kvalitet i odgovoran pristup.
„Važno mi je da koristim proizvode koji su razvijeni sa znanjem i odgovornošću. Ne verujem u preterivanja, već u redovnu negu i navike koje se grade vremenom. Age Reset za mene predstavlja upravo takav pristup“, izjavila je Jelena Rozga.
VZK Laboratory na međunarodnim tržištima
Pored Srbije, proizvodi VZK Laboratory dostupni su i na tržištima Poljske, Hrvatske, Bugarske, Grčke i Crne Gore, a prisustvo brenda na međunarodnim tržištima kontinuirano se širi.
Iskustveni deo događaja
U okviru događaja organizovana je i radionica za pripremu krema, tokom koje su gosti, uz mentorstvo farmaceuta iz VZK Laboratory, imali priliku da se upoznaju sa osnovama procesa formulacije i iz prve ruke steknu uvid u način na koji nastaju dermokozmetički proizvodi.
Događaj je završen u neformalnoj atmosferi, uz muzički nastup Jelene Rozge.
Pročitajte još
VZK Laboratory predstavio Age Reset liniju proizvoda u saradnji sa Jelenom Rozgom
VZK Laboratory predstavio Age Reset liniju proizvoda u saradnji sa Jelenom Rozgom
18/12/2025Saznajte više
Nokti Anastasije Gudelj u prvom planu, džaba frizura i besprekoran ten
Nokti Anastasije Gudelj u prvom planu, oduševiće vas manikir
12/12/2025Saznajte više
Manikir za decembar koji će privući novac i uspeh
Manikir za decembar koji će privući novac i uspeh u vaš dom
10/12/2025Saznajte više
Ovo je omiljeni parfem Danijele Dimitrovske, pravi je izbor za svako godišnje doba
Omiljeni parfem Danijele Dimitrovske miriše na vanilu
02/12/2025Saznajte više
Parfem vaših baka se vratio u modu, nota koja osvaja
Parfem vaših baka se vratio u modu, note koje osvajaju, od lavande do ruže
02/12/2025Saznajte više
Pet najboljih parfema u Srbiji
26/11/2025Saznajte više
Komentari (0)