Joksimovići su zvezde večeri! Voditeljka pokazala duge noge, a u patike njenog muža svi gledaju FOTO

Željko i Jovana Joksimović nikad bolje nisu izgledali
Večeras u jednom od najelitnijih prestoničkih restorana, sin Baneta Obradovića Vuk proslavlja punoletstvo, a među zvanicama su se pojavili brojna poznata lica sa estradnog neba.
Među prvima je došao pevač Željko Vasić i to sa velikom kovertom u ruci. Potom je stigao i estradni par Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, u elegantnom izdanju.
Negugo potom pristigao je i pevač Dejan Matić, kao i Aco Pejović sa suprugom Biljanom. Tu su i Stevan Anđelković koji je došao bez supruge u širokoj košulji sa interesantnim detaljima, Dragan Kojić Keba koji se pojavio sa sinom Igorom.
Žika Jakšić koji je bio u elegantnom smokingu, Saša Kovačević sa svojom izabranicom, koja je izmamila sve komplimente svojom lepotom, Dragana Katić, koja je za ovu priliku odabrala crnu kombinaciju, Ana Bekuta, Halid Muslimović, kao i Viki Miljković sa suprugom Tašketom.
Međutim posebnu pažnju privukao je bračni par Željko i Jovana Joksimović, svojim preplanulim tenom, te je očigledno da su se vratili sa odmora.
U 44. godini izgled Jovane Joksimović sve češće je tema javnosti, s obzirom da supruga Željka Joksimovića izgleda bolje nego ikada. Promena boje kose, osenčena svetlim pramenima prvo je u nizu osveženja koja su promenila izgled Jovane Joksimović.
Supruga Željka Joksimovića liniju je dovela do perfekcije, a u poslednje vreme bira dosta manje konvencionalne stajlinge i šminku, zbog čega na njen račun pristižu brojni komplimenti.
Za ovu priliku Jovana je odabrala mini haljinu sa zlatnim detaljima i svedene crne sandale, koje su dodatno naglasile njene besprekorno izvajane noge.
Šminka i frizura, kao i mladalački, šik stajling učinili su da Jovana izgleda kao da joj je ponovo 30, te je s pravom proglašena za jednu od najlepših žena ove večeri.
Međutim, osim nje i njen suprug je dobio pregršt komentara na račun fizičkog izgleda a najčešći su bili oni da podseća na dečkića koji ima tek 20 i koju.
Pevač je blistao u beloj majici kao i pantalonama, preko je imao bež jaknu sa istaknutim dugmićima dok je obuća posebna priča. Naime, on je poželeo da ceo autfit razbije efektnim patikama sa velikim jezikom i debelim braon pertlama.
