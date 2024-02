Dao joj je sve, ali jedno ne: Željko Jovani nije ispunio samo jednu želju

Brak Željka i Jovane Joksimović uvek je u centru pažnje

Željko i Jovana Joksimović ove jeseni proslaviće prvu deceniju braka. Deset godina ovaj par deli i lepe i loše trenutke, izgradili su prelepu porodicu i brinu se o svojim ćerkama Srni i Ani.

Njihov privatni život počeo je da se prepliće sa poslovnim kada je Jovana napustila televiziju Prva i zaposlila se na K1 koju drži njen suprug.

Antonio Ahel/ATA Images

Da je njen odlazak sa TV Prva bio turbulentan svedoči i Jovanina tadašnja izjava da nije mislila da će doći na TV K1 baš u tom trenutku.

- Ja sam stvarno mislila da postoji pravo vreme kada ću doći na K1 televiziju, kasnije, i da taj trenutak nije sada. Ali, pokazalo se da nikada zapravo ništa ne možeš da planiraš. Došlo je vreme za seču sekirom i eto me! – rekla je Joksimovićeva u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

- Svi me pitaju zašto sam toliko dugo ćutala i nisam komentarisala sve to što se pisalo, ali ja zaista mislim da gledaocima koji me vole i koji vole jutarnji program sve to uopšte nije važno.

Miša Obradović

Oko svega se slažu tako da je brak Željka i Jovane Joksimović uvek jak i stabilan. Međutim, poznati pevač i kompozior ipak nije ispunio jednu želju svojoj supruzi - da program počinje u osam ujutro.

- Tako sam htela, ali muž mi nije dao. Ceo život imam šefa – uz glasan smeh rekla je Jovana Aleksandri i Bošku. - Nisam rano ustajala tokom ove pauze, i decu sam naučila da spavaju malo duže, pa ukoliko se neko od njih ne probudi ranije, budili smo se svi oko devet ujutro. Jutros, na primer, pošto imamo probe u "real timeu", teško sam ustala i kada sam stigla na televiziju, zapitala sam se hoćemo li uspeti nešto da napravimo. Dok nisam radila jutarnji program imala sam ideju da idem na treninge u sedam ujutro, ali to nijednom nisam uradila i divim se ljudima koji to mogu - navela je svojevremeno Jovana Joksimović. Miša Obradović