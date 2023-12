Jovana je udata za Željka, Nevena za Sašu, ali... Jetrve jasno stavile do znanja šta misle jedna o drugoj

Porodica Joksimović ponovo pod lupom javnosti

Odnos Saše i Željka Joksimovića intrigira javnost otkako su se braća pojavila na javnoj sceni. Obojica su umetničke duše - jedan se bavi muzikom, drugi je odabrao glumu. No, pričalo se da nisu previše bliski, da postoje neke nesuglasice, čak i da na govore. Luka Šarac

Saša je jednom prilikom odlučio da stavi tačku na šuškanja.

- Ja bih za svog brata život dao, kao što bi i on za mene. On je prezauzet čovek, kao što sam i ja. Ne stižemo da se viđamo, ali to ne znači da se ne volimo. Na slavi smo se našli posle ko zna koliko vremena i bilo je fenomenalno. Ne znam šta je ljudima tu čudno. Pa, braća smo, pobogu! Instagram

Međutim, nije sve tako glatko i jednostavno.

Fanovima na Instagramu ne može ništa da promakne, pa ni činjenica da Sašina supruga Nevena, inače producentkinja, ne prati ni Željka ni Jovanu Joksimović, kao što ne prate ni oni nju. S druge strane, Sašu prate oboje.

Privatna Arhiva

Da li problem, ako uopšte postoji, datira još od venčanja Saše i Nevene, kada je Jovana, kako su mediji pisali, zasenila mladu izborom garderobe? Ili su sve bila samo puka nagađanja dokone javnosti?

Kako god, dve dame se ne prate na Instagramu, što može da se protumači na različite načine.