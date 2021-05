Goca Tržan slomljena: Vantelesna oplodnja ponovo nije uspela

Goca Tržan - Vantelesna oplodnja kao put do ostvarenja najveće želje

Nekoliko nedelja nakon što se u Pragu podvrgla vantelesnoj oplodnji, Goci Tržan stigli su rezultati postupka. Upkos višegodišnjim naporima i neopisivoj želji da dobije još jedno dete, popularna pevačica ponovo se suočila sa razočaranjem. Vantelesna oplodnja nije uspela ni iz trećeg pokušaja.

Andreja Damnjanović

- Nemamo naročite vesti za sada, ali makar mogu da kažem da nosimo najbolje iskustvo od svih dosadašnjih. Nisam znala da može da prođe tako prijatno i glatko. Prag je centar za ljude koji se leče od steriliteta i podaci kažu da mnogima uspeva. S nama je, recimo, bio još jedan par i oni sada čekaju bebu. To nam je vetar u leđa i nada za period pred nama - nadala se Goca do poslednjeg trenutka.

Goca i Raša punih sedam godina pokušavaju da dobiju dete. Tri puta su se podvrgli vantelesnoj oplodnji.

- Kad doživite razočaranje, svaki put kažete da nećete više. Niko ko to nije prošao ne zna kakav je to osećaj. I zaista tad pomislite da nema šanse opet kroz to isto da prolazite, mada isto kažete i kad se porodite. Međutim, vrlo brzo na to zaboravite i ipak poželite da probate ponovo.

Boško Karanović