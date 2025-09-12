Od 1. septembra Stefan i Tara Đoković idu u OVU školu

Novak Đoković prethodne nedelje završio je učešće na poslednjem ovogodišnjem gren slem turniru US Openu kada je poražen od Karlosa Alkaraza sa 3:0 u setovima.

Odmah po završetku turnira otišao je u Grčku gde je uslikan kako sa sinom Stefanom igra tenis. To je samo potvrda da se Srbin preselio u Atinu i da je dobio Zlatnu vizu. Profimedia

Nakon kraha, Srbin je otišao u Atinu gde je trenirao u Teniskom klubu Kavuri, i to sa sinom Stefanom. Ovo je jedan od dokaza da se Srbin preselio u Atinu i da je postao stanovnik Grčke, o čemu se veoma pisalo proteklog leta.

Grčki mediji su u junu već pisali da će Novak doći u Grčku posle US opena.

- Jelena i njihovo dvoje dece, Stefan i Tara, prvi će se trajno preseliti u Atinu tokom jeseni. Prema dostupnim informacijama, par je već posetio nekoliko privatnih škola u severnim predgrađima glavnog grada, tražeći odgovarajuće okruženje na engleskom jeziku za obrazovanje dece.

Istovremeno tragaju za idealnim domom – prioritet im je mir, sigurnost i bliskost sa prirodom, iako ne isključuju ni mogućnost kuće s pogledom na more. Đoković, iako će nastaviti da se takmiči na turnirima, planira da koristi Atinu kao bazu.

Antonio Ahel/ATAImages

US open biće njegovo poslednje veliko putovanje pre nego što se konačno nastani u Grčkoj. Prema njegovim bliskim saradnicima, želi da manje putuje, više vremena provodi sa porodicom i da se posveti mentorskom radu sa mlađim sportistima - pisali su tada grčki mediji.

Ono što je takođe dobro poznato je da se ATP turnir koji se poslednjih nekoliko godina održavao u Beogradu, Serbia Open takođe preselio u grčku prestonicu gde će ove godine biti održan u prvim danima novembra.









