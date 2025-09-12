Od 1. septembra Stefan i Tara Đoković idu u OVU školu

Novak Đoković prethodne nedelje završio je učešće na poslednjem ovogodišnjem gren slem turniru US Openu kada je poražen od Karlosa Alkaraza sa 3:0 u setovima.
Odmah po završetku turnira otišao je u Grčku gde je uslikan kako sa sinom Stefanom igra tenis. To je samo potvrda da se Srbin preselio u Atinu i da je dobio Zlatnu vizu.
Nakon kraha, Srbin je otišao u Atinu gde je trenirao u Teniskom klubu Kavuri, i to sa sinom Stefanom. Ovo je jedan od dokaza da se Srbin preselio u Atinu i da je postao stanovnik Grčke, o čemu se veoma pisalo proteklog leta.
Grčki mediji su u junu već pisali da će Novak doći u Grčku posle US opena.
Pročitajte Nema više spekulacija, Novak Đoković otkrio da li je ovo kraj njegove karijere
- Jelena i njihovo dvoje dece, Stefan i Tara, prvi će se trajno preseliti u Atinu tokom jeseni. Prema dostupnim informacijama, par je već posetio nekoliko privatnih škola u severnim predgrađima glavnog grada, tražeći odgovarajuće okruženje na engleskom jeziku za obrazovanje dece.
Istovremeno tragaju za idealnim domom – prioritet im je mir, sigurnost i bliskost sa prirodom, iako ne isključuju ni mogućnost kuće s pogledom na more. Đoković, iako će nastaviti da se takmiči na turnirima, planira da koristi Atinu kao bazu.
US open biće njegovo poslednje veliko putovanje pre nego što se konačno nastani u Grčkoj. Prema njegovim bliskim saradnicima, želi da manje putuje, više vremena provodi sa porodicom i da se posveti mentorskom radu sa mlađim sportistima - pisali su tada grčki mediji.
Ono što je takođe dobro poznato je da se ATP turnir koji se poslednjih nekoliko godina održavao u Beogradu, Serbia Open takođe preselio u grčku prestonicu gde će ove godine biti održan u prvim danima novembra.
Slične Vesti
Kad su sa njim Stefan i Tara, Novak je u drugom planu
Novak Đoković u društvu sina i ćerke pozdravljen ovacijama
09/11/2024Saznajte više
Jelena u Beogradu, dadilja u Torinu: Lepotica koja čuva decu Novaka Đokovića ponovo u centru pažnje
Dadilja Novaka Đokovića ponovo privukla pažnju
20/11/2023Saznajte više
Prizor koji je svima istopio srce - Novak posle pobede ljubi ruke Stefanu i Tari: Oni mi daju snagu
Deca Novaka Đokovića osvojila su srca publike
20/11/2023Saznajte više
O kumi Novaka Đokovića i dalje se priča: Privukla veliku pažnju na krštenju Stefana i Tare
Kuma Novaka Đokovića privukla je veliku pažnju
23/10/2023Saznajte više
Novak Đoković želi da krsti decu na posebnom mestu: Znam da je tema jako osetljiva...
Novak Đoković želi da krsti decu na Kosovu
17/05/2023Saznajte više
Svađe sa Jelenom više se ne mogu sakriti, Novak sve izneo u javnost: Trudim se da budem najbolji muž, ali...
Novak Đoković otkrio da se najviše svađa sa suprugom
15/03/2023Saznajte više
Trenutak prepun emocija: Tara Đoković istrčala na teren, fotografija obišla svet
Stefan i Tara ne odvajaju se od tate
16/11/2022Saznajte više
Tara Đoković zvezda finala Vimbldona, a evo gde je u važnim trenucima nestao Stefan (foto)
Deca Novaka Đokovića zvezde Vimbldona
11/07/2022Saznajte više
Ako ste očekivali skupe igračke, prevarili ste se: Zavirite u dečju sobu Stefana i Tare Đoković (foto)
Stefan i Tara uče kroz iguru, ovo je njihova dečja soba
26/06/2022Saznajte više
Pročitajte još
Od 1. septembra Stefan i Tara Đoković idu u OVU školu
Stefan i Tara Đoković nastavljaju školovanje u Atini
12/09/2025Saznajte više
Brus više nije sa nama, smešten je u starački dom: Supruga čuvenog glumca donela najtežu odluku u životu
Brus Vilis smešten u dom za stare
12/09/2025Saznajte više
Dragana Džajić: Svetski priznati lekar mi je rekao da usvojim dete jer drugačije neću moći da ga imam
Dragana Džajić prvi put govorila o borbi za potomostvom
12/09/2025Saznajte više
Elizabet Harli blista sa dečkom i sinom na crvenom tepihu, provokativnija nego ikad
Elizabet Harli blista uz dečka i sina, Bili Rej Sarjus i Demijan pod ruku s njom
12/09/2025Saznajte više
Serše Ronan i Džek Louden dobili prvo dete, porođaj prošao u tajnosti
Porodila se Serše Ronan i dobila prvo dete sa Džekom Loudenom
12/09/2025Saznajte više
Da li ste znali da je Suzana Jovanović ovde rođena?
Suzana Jovanović veoma je ponosna na svoje poreklo
12/09/2025Saznajte više
Komentari (0)