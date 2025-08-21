Deset godina i jedan dan: Slavlje u domu Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića

Rođendan Slobode Mićalović je danas
Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković godinama važe za jedan od najlepših, ali i najskladnijih bračnih parova u našem javnom životu. Da među njima postoji neka “tajna veza” odavno je jasno, a nije isključeno da se ona krije u datumu rođenja.
Sloboda je rođena 1981., a njen suprug 1971. godine. Iako se često ističe da je Vojin stariji deset godina, malo ko je primetio da je njen rođendan 21. avgusta, a njegov dan kasnije, 22.
Oboje su rođeni u horoskopskom znaku Lava, na samom kraju dekade.
Kada su pre tri godine slavili jubilarne rođendane: Sloboda četrdeseti, a Vojin pedeseti, napravili su veliku žurku u njihovoj kući u Čortanovcima.
Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković venčali su se 2008. godine u Crkvi Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. To je bila kruna ljubavi rođene šest godina ranije na snimanju filma “Zona Zamfirova”.
Venčanje su obeležile brojne poznate zvanice, a u prvom planu bili su njihovi kumovi. Sloboda je za kuma izabrala Nikolu Đurička, dok je Vojinu kumovala koleginica sa klase Nataša Ninković.
Uspešan glumačko-bračni par koji danas i sutra prima rođendanske čestitke, ima dve ćerke, bliznakinje Veru i Milu.
