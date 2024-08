Pred kraj avgusta stigle najradosnije vesti iz doma Vojina i Slobode! Glumica u 43. godini podelila sreću FOTO

Sloboda Mićalović zajedno sa suprugom Vojinom Ćetkovićem i bliznakinjama Verom i Milom tople avgustovske dane često provodi u Crnoj Gori, gde skladna porodica uživa u poslednjim danima raspusta i slobodnog vremena. Antonio Ahel/ATAImages

Za harizmatičnu glumicu ovo avgustovsko jutro je najdivnije moguće! Sloboda danas slavi 43. rođendan i dočekala ga je na Ohridu, okružena prijateljima.

Rođendanske čestitke kolega i pratilaca, očekivano, nizale su se jedna za drugom, ispod njene predivne objave na Instagramu na kojoj smo mogli da vidimo oblak u obliku srca.

- Ma, samo da je ljubavi - kratko je napisala Sloboda Mićalović.

Podsetimo, Sloboda je rođena 1981. godine u Leskovcu. Srednje je dete majke Milice, frizerke, i oca Dragana, glumca leskovačkog Narodnog pozorišta, koji nas je napustio 2017. godine.

Slobodina devet godina mlađa sestra Dragana Mićalović takođe je glumica, dok dve godine starija Mirjana jedina nije zaplivala umetničkim vodama.

Sloboda Mićalović jedna je od najpopularnijih glumica mlađe generacije. Pored talenta i harizme poseduje još nešto ‒ nesvakidašnje ime.





Zvuči moćno i jasno je kakvu poruku nosi, a na tu ideju došao je njen otac. Dragan Mićalović igrao je monodramu „Ivo Lola Ribar“, o narodnom heroju čija je verenica bila Sloboda Trajković, studentkinja hemije i učesnica narodnooslobodilačkog rata. Priča ga je toliko dirnula da je jednoj ćerki dao njeno ime. F.S./ATAImages

Sloboda i Lola bili su najlepši par Beograda, naši Romeo i Julija. Priča sa nesrećnim krajem. Cenu ljubavi Sloboda je platila glavom, a pismo koje joj je verenik poslao nikad nije dobila. Upoznali su se 1937. godine, kada je došla na studije u Beograd.

No, priču je prekinuo rat. Lola je otišao da se bori, ona se vratila kući u Vrnjačku Banju. Iz rata se nije vratio – poginuo je 1943. godine, a Sloboda je sa porodicom 1942. ugušena u gasnoj komori banjičkog logora.

Lolino pismo završilo je u policiji. Kao i Sloboda. Tamo su je terali da piše Loli kako bi „nedićevcima“ pomogla da ga pronađu.

No, odbijala je da to učini. Kažnjena je mučenjem koje je trajalo mesecima, sve do smrti. Loline reči do nje nikad nisu stigle.

„Najdraža, jedina moja! Pišući ovo pismo ja se pouzdano nadam ‒ optimista sam kao i uvek ‒ da ti ono nikada neće stići, već da ćemo se nas dvoje videti i uvek ostati zajedno.

Jer ovo pismo je zato i pisano. U mom životu postoje samo dve stvari: moja služba našem svetom cilju i moja ljubav prema tebi, najmilija moja.

Našu sreću i život koji smo hteli nismo, kao i milioni drugih, mogli ostvariti izolovano, već preko naše borbe i naše pobede. Marija Mladjen/ATAImages

I zato su te dve stvari u suštini, u meni samom, jedno. Ako primaš ovo pismo ‒ ako, dakle, ja ne doživim taj veliki čas, nemoj mnogo tugovati, najdraža!

U svetu u kome budeš tada živela naći ćeš, uvek živ, najbolji deo mene samog i svu moju ljubav prema tebi. I želim da nikada ne dobiješ ovo pismo, već da zajedno s tobom dočekam veliki čas pobede.“