Mlada glumica vratila se u “Igru sudbine”: Dobila sam predivne poruke podrške!

Mlada glumica vratila se u “Igru sudbine”

Serija “Igra sudbine”, koja se prikazuje već pet godina, ovog leta dobila je specijal koji je snimljen na crnogorskom primorju. Marko Arsić

To je, ujedno, bila prilika da pred kamere ponovo stane mlada glumica Aleksandra Belošević, koja u popularnoj telenoveli tumači lik Irme. U razgovoru za novi broj magazina HELLO! prenela je utiske sa snimanja u Tivtu.

Bilo je fantastično. Nisam učestvovala u poslednjoj sezoni, pa mi je ovo bio prelep povratak među kolege i “porodicu sa seta”. Snimali smo u Tivtu,i to u jednom divnom, opuštenom okruženju, a opet vrlo profesionalno. Posebno me je obradovalo što sam ponovo radila sa malim glumcima koji tumače moju decu -njihova energija i iskrenost su neprocenjivi – rekla je, između ostalog, Aleksandra.

Govoreći o vezi sa publikom, koja s nestrpljenjem čeka svaku novu epizodu, Aleksandra Belošević je istakla:

- Komunikacija s publikom je srce našeg posla. Irma mi je omogućila da se povežem sa gledaocima na emotivnom nivou i dobijem predivne poruke podrške. Naravno, popularnost ima i svoje izazove, ali kod mene to pretežno ostaje na onom lepom nivou – ljudi mi priđu, nasmeju se, podele neki svoj osećaj i to je neprocenjivo – poručila je mlada glumica.

Ostatak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO!










