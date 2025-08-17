Ovo niko nije očekivao: Popularna glumica vratila se u seriju "Igra sudbine"

Serija "Igra sudbine" ušla je u petu godinu prikazivanja, a sa više od 1500 snimljenih epizoda oborila je sve rekorde u našem televizijskom igranom programu.

Od početka emitovanja do danas kroz seriju su prošli brojni glumci, a neki su u kontinuitetu prisutni od prve epizode.

Kako najavljuju čelni ljudi projekta, kraj se ne nazire, što raduje brojne ljubitelje ove telenovele.

Nove epizode donele su gledaocima i nova iznenađenja.Naime, u glumačku postavu vratila se Lidija Vukićević, koja se svojevremeno pojavila u ulozi Pančetine sestre Milevice. Youtube Screenshot/Prva

Da li će se zadržati duže vreme, pokazaće epizode koje dolaze.

- Ne smem mnogo da otkrivam, ali moram da se pohvalim da sam dobila baš interesantnu ulogu. U "Igri sudbine" igram Milevu Tankosić, ministarku za krizne situacije.

- Mileva je snažna žena, koja odlično pliva u politici i "pomrsiće konce" ostalim junacima serije – rekla je pre četiri godine Lidija Vukićević koja je, u međuvremenu, dobila unuku Dariju. Youtube Screenshot/Prva









