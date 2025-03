Jovana Pajić neće biti gošća na koncertima Marije Šerifović, koje beogradska publika iščekuje sa nestrpljenjem. Pevačica za Dan žena u centru "Sava" priprema spektakl, a jedna od želja bila joj je da zajedno sa svojom dugogodišnjom prijateljicom i koleginicom otpeva u duetu numeru "Ludilo moje".

Ali, to se izgleda neće dogoditi. Antonio Ahel / Ata images

Jovana je odbila da gostuje na koncertu Marije Šerifović, ali pevačica nije prihvatila taj odgovor već je pokušala da ubedi prijateljicu i sve objavila na društvenim mrežama.

Marija je objasnila pratiocima na Instagramu da je pitala Jovanu da joj se pridruži na bini da zajedno otpevaju hit "Ludilo moje". Jovana joj je međutim, odgovorila da "je mrzi i da ne želi da bude vegeta koja se u sve meša".

Ali Marija se tu nije zaustavila, već je zamolila sve fanove da ako im se ovo ne sviđa, pošalju Jovani poruku. Inboks joj je u sekundi postao prepun poruka brojnih pratilaca koji je mole da promeni odluku i ispuni Mariji želju.

"Hvala za ovaj vruć krompir i blokiran DM, nisam zlopamtilo ali pamti pa vrati!", napisala je Jovana pa uz fotografiju zatrpanog inboksa zapretila prijateljici "Ubiću te macolom".

Instagram

- Sa Marijom se družim više od 15 godina. I letujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju deca odrođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sesti pored nekog i reći: "Da, tačno je" - rekla je nedavno Jovana.