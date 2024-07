Svi bruje o vezi Marije Šerifović i Jovane Pajić: Pa, nije to od juče. Marija mi je više od prijatelja

Jovana Pajić, posle duže medijske pauze, početkom leta vratila se na muzičku scenu sa pesmom “Ludilo moje”. Antonio Ahel ATA Images

Istovremeno, u prvom planu našao se i njen emotivni život. Tačnije, ponovo se pokrenula priča o njenom razvodu od Aleksandra Cvetkovića, frontmena Tropiko benda, sa kojim ima dve ćerke.

Osim toga, dugogodišnje poznanstvo i blisko prijateljstvo sa Marijom Šerifović, u javnosti je iniciralo glasine da među pevačicama postoji i “nešto više”.

- Pa, nije to od juče. To traje i bilo je raznoraznih faza – rekla je Jovana u razgovoru za portal una.rs.

- U početku mi je to smetalo, kasnije smo od toga pravile šale. Šta da radimo. Ja se sa njom družim 15 godina. Nikada to nikome nije padalo na pamet svih ovih godina, tek kada sam se razvela to je postalo tema – iskrena je Jovana Pajić. Antonio Ahel/ATAImages

Kako je navela, kada se žena razvede otvorena je za razne spekulacije i komentare, nema zaštitu i nema ko da stane iza nje, pa joj “lepe” sve i svašta.

- Protiv toga se ne treba boriti. Ja bih bila nenormalna kada bih se ograđivala od toga, ona je meni više od prijatelja u životu. Neka misli ko šta hoće, neka priča ko šta hoće, ima pravo – poručila je lepa pevačica.

Marija Šerifović, koja je nedavno dobila sina, bila joj je velika podrša u periodu razvoda. I to joj je, ne krije, mnogo značilo.

- Nismo svi isti. Nekome je lakše da priča o tome, da skine tu muku barem govoreći. Ja nisam taj tip, privatne stvari uvek držim za sebe, ali moji prijatelji uvek to umeju da prepoznaju i dobro znaju kada treba da mepuste da napravim tu distancu i dođem sebi.





- Važno je da budemo svesni kroz šta naši najbliži prolaze, da ne ignorišemo to, već i kad ne traže pomoć od nas da im se nađemo u životu.