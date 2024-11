Osvanula fotografija lepotice u krevetu Marije Šerifović

Jovana Pajić osvojila je region pesmom “Ludilo moje”, koja je označila njen veliki povratak na muzičku scenu. Šest meseci kasnije stigao je i novi potencijalni hit, singl pod nazivom “Prezime se briše”. Antonio Ahel/ATAImages

- Pesma “Prezime se briše” poziv je ženama da veruju u sebe, da znaju da i onda kada deluje da su sva vrata zatvorena, da uvek posle te tri tačkice, postoje način i rešenje, i da će to uvek pronaći u sebi - rekla je tim povodom.

U muzičkoj karijeri joj, kao i u svemu što radi, podršku pruža Marija Šerifović. U emisijama u kojima je gostovala pop zvezda nije krila da je duže vreme nagovarala Jovanu da se vrati na scenu i snimi nove pesme.

Jovana Pajić i Marija Šerifović odavno su postale nerazdvojne prijateljice. Njihova bliskost u javnosti je pokrenula glasine da između pevačica postoji i “nešto više”.

- U početku mi je to smetalo, kasnije smo od toga pravile šale. Šta da radimo. Ja se sa njom družim 15 godina. Nikada to nikome nije padalo na pamet svih ovih godina. Tek kada sam se razvela, to je postalo tema - rekla je nedavno bivša supruga pevača "Tropiko benda". Instagram

Dve pevačice i dobre drugarice ne kriju da mnogo vremena provode zajedno, često putuju, a viđaju se i porodično.

Pesma “Prezime se briše” trenutno je prva u trendingu na Jutjubu, na šta su svi u Jovaninom okruženju bekrajno ponosni.

Marija je sada objavila snimak usnule Jovane uz šaljivu poruku: "Kako se spava kada znaš da si napravio rusvaj u trendingu, a samo je svratila na sarmu." Screenshot Instagram/@serifovic

Inače, spot za pesmu “Prezime se briše” za samo četiri dana zabeležio je čak milion pregleda.