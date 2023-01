Kristina će pozeleneti od besa! Ilija Riskin na Instagramu zapratio poznatu Srpkinju koja obožava luksuz FOTO

Bivši verenik Kristine Mitrović na Instagramu prati poznatu Srpkinju

Da je dvoje ljudi definitivno okončalo ljubavni ili prijateljski odnos danas se najlakše može zaključiti po tome što prestanu da se prate na društvenim mrežama. Tako je Ilija Riskin posle raskida otpratio dojučerašnju verenicu Kristinu Mitrović, ali zato prati jednu drugu, dobro poznatu devojku koja baš kao i on uživa u luksuzu.

Instagram

Anika Božić, koja će ove godine proslaviti 37. rođendan, u mlađim danima bavila se manekenstvom. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a u Parizu je završila master studije modne komunikacije.

Instagram

Pažnju šire javnosti zadobila je kada se pre devet godina udala za prebogatog Palestinca Jusufa al Saraja, kojeg je upoznala preko zajedničkih prijatelja.

− Jusuf me je zaprosio na neverovatno originalan i romantičan način. Krenuli smo u noćno razgledanje Pariza i u jednom momentu vozač je zaustavio automobil i zamolio me da izađem jer ima poruku za mene. Na bilbordu sam ugledala pitanje: „Da li bi se udala za mene?‟ Taj trenutak nikada neću zaboraviti, priznajem da sam se zbunila i da mi je trebalo nekoliko minuta da glasno izgovorim „da‟ − ispričala je 2013. godine u intervjuu za HELLO!.

Instagram

Anika je rođena u Sremskoj Mitrovici, u dobrostojećoj porodici stomatologa, a danas živi na relaciji Francuska–Egipat.

Sa suprugom Jusufom i sinom Omarom deo godine provodi u luksuznom stanu u centru Pariza, dok u letnjim danima boravi u porodičnoj kući u Egiptu, koja se nalazi na samoj obali mora.

− Dom u Parizu u potpunosti sam sama uredila, dok je rezidenciju u Egiptu sredila moja svekrva, koja se bavi uređivanjem enterijera ‒ kaže Anika, na čijem se Instagram-profilu mogu videti fotografije raskoši u kojoj uživa.