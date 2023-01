Ko je zaista navodni milijarder Ilija: Otkrivamo prezime, poreklo i obrazovanje, ali i detalj koji budi ozbiljnu sumnju FOTO

Ko je zet Željka Mitrovića

Kristina Mitrović, ćerka medijskog mogula i vlasnika ružičaste televizije Željka Mitrovića, početkom godine raskinula je veridbu sa milijarderom Ilijom. Iako su dugo bili u vezi, o mladom tajkunu nismo znali gotovo ništa.

Pisalo se da je Rus, Ukrajinac, na posletku i Kazahstanac, da je sin izvesnog „kralja uranijuma“, ali jedno bi trebalo da bude sigurno – na računu ima čitavo bogatstvo. Doduše, zbog nedostatka informacija pričalo se i da je običan prevarant. Na Instagramu se predstavlja kao Don czar sheikh of London, a dok nije zaključao profil, mogli smo da vidimo da vodi lagodan život, da uživa u luksuzu i da je novac, otprilike, jedino božanstvo kojem se klanja.

Ipak, podaci o njemu nisu dostupni svakom. Ako je verovati određenim izvorima, zove se Ilija Riskin, rođen je 20. juna 1995. godine, živeo je u Alma Ati u Kazahstanu, bavio se veslanjem, a završio je Stowe School u Engleskoj, gde je i upoznao Kristinu. Poslednjih godina njegova adresa je London.

Opsednut je skupim satovima, automobilima, luksuznom garderobom, restoranima, na skoro svim fotografijama pozira sa tompusom, a takav stil života podrazumeva i šampanjac Dom Perignon. Na jednom od njegovih postova na Instagramu stoji rečenica koju Toni Montana, odnosno Al Paćino, izgovara u filmu „Lice s ožiljkom“: „First you get the money, than you get the power, then you get the woman”. U slobodnom prevodu: Prvo stekneš novac, onda moć, a potom ženu.

Nije poznato čime se Ilija bavi, odakle mu novac i ko su mu roditelji, tek na listama najbogatijih Kazahstanaca nigde se ne pominje prezime Riskin.