Veza sa Novakom sve je zanimala: Jelena se konačno obratila Anastasiji, ovo je njenih pet minuta (foto)

Anastasija i Novak dugo su bili glavna tema u medijima

Naš najbolji teniser Novak Đoković i ćerka Svetlane Cece Ražnatović Anastasija često su bivali na naslovnim stranama domaće štampe. Da li su u vezi, ko se kome tu dopada, da li su prijatelji, samo su neka od pitanja na koja je javnost želela odgovore.

Profimedia

- To mi je baš užas. Bilo je mnogo takvih naslova, a najgore mi je što narod veruje i misle da ja to guram u novine. A nije baš tako. Pišu da bi se prodavalo, lupe svašta ne bi li se prodalo, a nije im bitno da li je to istina ili ne - rekla je Anastasija svojevremeno u emisiji "Ekskluzivno".

Nole se nije oglašavo, kao ni njegova supruga Jelena Đoković. Sve do sada! Getty Images

Anastasija i Novak su ovo sigurno videli

Naime, pre samo nekoliko dana Anstasija je na svom profilu na Instagramu objavila snimak gostovanja kod Milana Kalinića u emisiji "Preživeli". Podelila je emotivan deo, gde je otpevala numeru koja je blago rečeno raspametila pratioce kao i njene brojne kolege sa estrade.

Međutim, veoma brzo Anastasija je ovaj snimak obrisala. Zašto, nije poznato. Verujemo da to što joj je baš Jelena Đoković ostavila komentar sigurno nije bio razlog.

"Wow wow wow", oduševljeno je napisala Noletova supruga i tako definitivno stavila tačku na sve tračeve i gradske spekulacije. Instagram printscreen

A ko je još ostao bez reči na Anastasijino pevanje pogledajte i sami u printscreen-u koji je napravljen dok je Anastasijin video još bio vidljiv na Instagramu. Instagram printscreen