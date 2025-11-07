Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Nova adresa stanovanja puna ljubavi: Ovo je porodični dom Đokovića u Atini

Autor: | 07/11/2025

Novak i Jelena Đoković u narednih nekoliko godina boraviće i najveći deo vremena provodiće u Atini, gde je porodica odabrala vilu u kojoj će živeti, kao i školu za Stefana i Taru.

Septembar je za njih značio novo životno poglavlje, a kako je prethodnih meseci pisao grčki portal "Kolouri" ispisaće ga baš u luksuznoj vili, u kojoj je nekada živeo Dimitris Janakopulos.

- Blizu je metroa, relativno novoizgrađena, sa grejanjem na prirodni gas i parking mestom. Pošto se mučio da pronađe kuću, pristao je da plati kiriju unapred - rekao je bliski prijatelj Novaka Đokovića za pomenuti portal, istakavši da je Novak za ovu vilu bio spreman da plati čak osam kirija unapred.

Pročitajte Novak Đoković usred Atine progovorio grčki, aplauz i ovacije

Da je dom Novaka i Jelene u Atini uređen po njihovoj meri svedoče i fotografije koje je na mreže objavila Saška Đoković, koja je sa suprugom i sinom takođe u Atini. Porodični dom Đokovića ograđen je visokom kapijom, sa privatnim dvorištem uređenim po poslednjoj modi.

Intima je Đokovićima u potpunosti zagarantovana, a u okviru vile poseduju čak i saunu, koja je idealno mesto za oporavak sportiste nakon napornih treninga.

U blizini impozantne vile nalaze se i teniski tereni na kojima Đoković provodi dosta vremena u aktivnom treningu, ali i u igri i vežbanju sa svojom decom.

Baš tu se ovih dana i održava "Hellenic ATP" pod pokroviteljstvom najboljeg tenisera svih vremena koji se do prethodne godine uvek igrao u srpskoj prestonici. O razlozima premeštanja turnira Novak je govorio samo jednom za medije.

Novak i Jelena Đoković izabrali su i najbolju školu u Atini za Stefana i Taru, međunarodnu obrazovnu ustanovu "St. Lawrence College", u kojoj su mališani školovanje nastavili na engleskom jeziku, jer škola prati britanski sistem obrazovanja.

 

