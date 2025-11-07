Nova adresa stanovanja puna ljubavi: Ovo je porodični dom Đokovića u Atini

Novak i Jelena Đoković u narednih nekoliko godina boraviće i najveći deo vremena provodiće u Atini, gde je porodica odabrala vilu u kojoj će živeti, kao i školu za Stefana i Taru.

Septembar je za njih značio novo životno poglavlje, a kako je prethodnih meseci pisao grčki portal "Kolouri" ispisaće ga baš u luksuznoj vili, u kojoj je nekada živeo Dimitris Janakopulos. Instagram

- Blizu je metroa, relativno novoizgrađena, sa grejanjem na prirodni gas i parking mestom. Pošto se mučio da pronađe kuću, pristao je da plati kiriju unapred - rekao je bliski prijatelj Novaka Đokovića za pomenuti portal, istakavši da je Novak za ovu vilu bio spreman da plati čak osam kirija unapred.

Da je dom Novaka i Jelene u Atini uređen po njihovoj meri svedoče i fotografije koje je na mreže objavila Saška Đoković, koja je sa suprugom i sinom takođe u Atini. Porodični dom Đokovića ograđen je visokom kapijom, sa privatnim dvorištem uređenim po poslednjoj modi. Instagram

Intima je Đokovićima u potpunosti zagarantovana, a u okviru vile poseduju čak i saunu, koja je idealno mesto za oporavak sportiste nakon napornih treninga. Instagram

U blizini impozantne vile nalaze se i teniski tereni na kojima Đoković provodi dosta vremena u aktivnom treningu, ali i u igri i vežbanju sa svojom decom.

Baš tu se ovih dana i održava "Hellenic ATP" pod pokroviteljstvom najboljeg tenisera svih vremena koji se do prethodne godine uvek igrao u srpskoj prestonici. O razlozima premeštanja turnira Novak je govorio samo jednom za medije.

Novak i Jelena Đoković izabrali su i najbolju školu u Atini za Stefana i Taru, međunarodnu obrazovnu ustanovu "St. Lawrence College", u kojoj su mališani školovanje nastavili na engleskom jeziku, jer škola prati britanski sistem obrazovanja.





