Steva je slika i prilika svog oca, nekadašnjeg monaha: Retko pojavljivanje Ivane Žigon sa sinom u javnosti (foto)

Sin Ivane Žigon retko se pojavljuje u javnosti, ovo je Steva (foto)

Porodica Ivane Žigon iznedrila je brojne umetnike: roditelji Stevo i Jelena bili su glumački bardovi, brat Nikola je slikar, a i sama Ivana ostavila je vredan trag na pozorišnim daskama.

Ivanina i Nikolina rođena tetka po majci Božana Jovanović svoj umetnički pečat dala je kroz kostime koje je radila za televizijska i pozorišna ostvarenja, a njoj u čast Ivana je priredila izložbu „Božana – slikar kostima“, koja je otvorena u Muzeju Narodnog pozorišta.

Svečanom događaju prisustvovao je i Ivanin sin Steva, koji je dobio ime po dedi.

Dečak danas ima 15 godina i već sada je primetno viši od majke, od koje je nasledio bujnu talasastu kosu.

Ivana Žigon se na Vidovdan 2006. udala za 11 godina mlađeg Grigorija Brkovića, koji je zbog nje napustio monaški život. Ipak, brak nije dugo potrajao.

‒ Iako smo se Grigorije i ja rastali pre nekoliko godina, mi smo, zahvaljujući sinu, i dalje porodica. Griša je sve bolji otac. Sada ima svoj teniski klub u Vinči i Stevo tamo uživa sa puno omladine. U svemu čemu ga je otac naučio, od fudbala do šaha, Stevo je perfektan. Polako se navikavam na ulogu majke iz drugog plana, tata je u ovim godinama najvažniji ‒ izjavila je nedavno Ivana u intervjuu za Gloriju.

‒ Stefan Stevo je neverovatno duhovit i nesnosno tvrdoglav, ali mu sve oprostim kad ga vidim da čita. Voli da mi odgovori poslovicom, jer zna da će me to razoružati i da ću ga posle takve oštroumnosti pustiti da sa svojim društvom igra igrice i do tri ujutru, što mi naravno ne služi na čast. Ponekad mi se zavrti u glavi kad me okrene oko svog malog prsta, ali se malo utešim kad se setim svog detinjstva ‒ priznaje glumica.