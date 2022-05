Jelena će tek sada pobesneti! Dijana Đoković otkrila kako provodi vreme sa Stefanom i Tarom: Ja sam tu da kršim pravila

Odnos Jelene Dijane Đoković posle ovih reči dodatno će se zakomplikovati

Dijana Đoković ima sve razloge da bude ponosna majka. Njen najstariji sin jedan je od najtrofejnijih sportista svih vremena, a i dvojica mlađih su joj osvetlala obraz. Iako je bila jedina dama u „muškoj“ porodici, deca su poštovala njene vaspitne metode koje su, danas je to sasvim izvesno, urodile plodom. U ulozi mame izvrsno se snalazi, a u emisiji „Dok anđeli spavaju“ otkrila je da jednako uživa i kao baka.

- Jako sam srećna što imam unuke, što su mi podarili Stefana i Taru. Možda ne provodimo sa njima onoliko vremena koliko bismo želeli, ali i to što provodim zaista mi mnogo znači i nekako me vraća u detinjstvo, u period kad su moja deca bila mala, kad možda nisam imala vremena da se igram sa njima. Ja nisam tu da ih vaspitavam, to će mama i tata, ja sam tu da u njima uživam i da možda nekad prekršim neke stvari koje im ne dozvoljavaju, ali u tome i jeste čar – ispričala je Dijana.

Nedavno je priznala da se ne slaže baš uvek sa načinom ishrane koji praktikuju Novak i njegova supruga Jelena, ali i da im se „ne meša u izbor“. Na veliku radost Stefana i Tare, baka im priprema omiljena jela kad god joj se ukaže prilika, odnosno kada ih roditelji dovedu u Beograd.

- Kad god ima vremena pokušavamo da se vidimo, da odemo na jezero, da šetamo... Dođu kod nas kući, da i unuci osete tu toplinu doma kod bake i deke. Vole moje čuvene palačinke. Uvek se čuje: “Bako, spremi nam palačinke!”, pa se onda nadmećemo: “Koje ćete, bezglutenske ili normalne?”, a Stefan kaže: “Bako, normalne, pusti te bezglutenske” - otkrila je uz osmeh Dijana Đoković.

Kod bake je uvek sve slađe, zar ne?