Voja Brajović slavi dve decenije braka, supruzi Milici zamera samo jednu stvar: Smatrao bih je idealnom da nije...

Voja i Milica slave dve decenije braka, njihova ljubav odolela je svim predrasudama

Voja Brajović (72) dve decenije je u skladnom braku s koleginicom Milicom Mihailović (49). Razlika u godinama nikada im nije predstavljala problem, a veliku ljubav na najlepši način zaokružio je sin Relja.

Voja i Milica upoznali su se na snimanju filma „Urnebesna tragedija“. Posebno je zanimljiva činjenica da je Brajović igrao u predstavi „Kad su cvetale tikve“, rađenoj po romanu Miličinog oca Dragoslava Mihailovića, mnogo godina pre nego što su se sreli.

printscreen

U jednom od retkih intervjua supruga Voje Brajovića istakla je da je u njihovom odnosu najvažnije to što su jedno drugom najveći oslonac i podrška.

‒ Ljubav podrazumeva emotivnu stabilnost i veoma mi je važna jer bez nje ništa nema smisla. Najvažnija komponenta našeg odnosa je da se oslanjamo jedno na drugo, da se razumemo i nikada nam nije dosadno. Nas dvoje imamo vrlo živ odnos, a pošto je ljubav tajna, ne bih umela to da vam objasnim do kraja.

‒ Za Voju me vezuje totalna bliskost i potreba da o svemu razgovaramo, bez obzira na to što se u mnogo čemu ne slažemo. Volim ga zato što je klikeraš, što je vrlo duhovit i što je lojalan i srčan. I kod mojih roditelja postoji prilična razlika u godinama, tako da je meni to oduvek delovalo nekako prirodno ‒ zaključila je Milica.

Mirko Tabašević

S druge strane, čuveni Tihi nije umeo da objasni zbog čega je baš Milica osvojila njegovo srce.

‒ Ne znam kako da vam obrazložim šta me je privuklo. Kad bih to raščlanio i objasnio, ne bi mi bilo tako nedokučivo. Milica je neverovatan energetski izvor. Retke su takve osobe, sa tom količinom životne snage i radosti. Ona je veliki borac i uvek nalazi način da smiri situaciju i odagna moje loše raspoloženje. Najviše me brine što je mene zavolela. Smatrao bih je idealnom da nije ovoga sa mnom – našalio se legendarni glumac. Mirko Tabašević