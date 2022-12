Vaterpolista u hardkor bendu: Ovo je Relja, mlađi sin legendarnog Voje Brajovića FOTO

Relju Brajovića, dvadesetogodišnjeg sina glumačko-bračnog para Voje Brajovića i Milice Mihajlović, u medijima smo videli pre dosta godina, kada je kao dečak pravio društvo roditeljima na slikanju za pojedine porodične magazine.

Story press

Kasnije je odustao od eksponiranja u javnosti, a za razliku od sestre Iskre i brata Vukote, koje je njegov otac dobio u prvom braku, Relju ni gluma nije interesovala. Umetnički talenat iskazao je u muzici. Tačnije, u beogradskom hardkor bendu „Majak“ svira gitaru.

‒ Veliki je zaljubljenik u rokenrol. Sluša Džonija Keša i Ejmi Vajnhaus. Nasledio je sve najbolje od svoje majke. Dobar je dečko, pitom, ali mislim da će mu to u životu samo stvarati probleme. Dobrica je i druželjubiv, a živimo u vremenu surovog rivaliteta i ljubomore. Srećom, supruga i ja živimo skromno i time se ponosim ‒ rekao je u jednom intervjuu legendarni glumac, iza koga je pet decenija blistave karijere.

Osim za muziku, sin Voje Brajovića interesuje se i za mnoge druge oblasti, a ponosni otac ne štedi reči hvale.

‒ Trenira vaterpolo, veliki je roker, mnogo čita, ali isključivo istorijsku građu. Kao što je Vukota živa enciklopedija kinematografije, do te mere da može čovek da ga pita sećaš li se nekog epizodiste iz filma sa Van Damom, a on onda kaže njegovo ime i prezime, tako će Relja tačno reći kad je u Prvom svetskom ratu na tom i tom frontu taj i taj komandant izdao to i to naređenje. Ili, kakva je bila granica kad je Moldavija pripojena toj i toj zemelji. Ne znam koliko će ga to držati.