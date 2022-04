Preljuba, javno poniženje i opsesija novcem: Razvod Marijane i Lotara Mateusa pratile su teške optužbe s obe strane

Brak Marijane i Lotara Mateusa trajao je šest godina, od 2003. do 2009. Međutim, nevolje u raju počele su znatno pre nego što su supružnici potpisali papire za razvod.

Naime, proslavljeni nemački fudbaler, koji nikada nije umeo da odoli čarima lepih žena, započeo je emotivnu vezu sa znatno mlađom ukrajinskom manekenkom Kristinom Lilijanom još dok je bračna zajednica sa Marijanom bila relativno stabilna.

Getty Images

‒ Kada se zanemare sve insinuacije, ostaje činjenica da nisam ja uvukla treću osobu u naš brak, već moj suprug. On je tu devojku iz nekih svojih, očigledno veoma loših pobuda, predstavio u javnosti. To je samo po sebi grubo omalovažavanje osobe sa kojom ste venčani ‒ govorila je Marijana, dok je Lotar kao glavni razlog kraha isticao njenu opsesiju novcem i luksuzom.

Bunte

‒ Nisam besposlena žena koja živi na račun drugih, imam poslove koji mi donose dovoljno novca da zadovoljim sopstvene potrebe ‒ uzvratila je prevarena supruga, napominjući da je njen bivši muž Miodrag Kostić posle razvoda nastavio da velikodušno brine o njihovoj deci.

Privatna Arhiva

‒ Finansijskoj moći, ali i galantnosti mog bivšeg supruga, retko ko može da parira, pa ni Lotar. Ne vidim zašto bi pokušavao da mi nametne negativan imidž žene koja sve posmatra kroz vizuru koristi. Ja sam se za njega udala iz ljubavi i naš brak je bio skladan do određenog trenutka, koji nema nikakve veze sa novcem. Čini mi se da on sada na sve načine pokušava mene da optuži za svoje greške, ali ja to neću dozvoliti ‒ bila je jasna Marijana, koja je u međuvremenu započela medijski rat sa Lotarom.

Getty Images

Brak Marijane i Lotara Mateusa okončan je žestokim medijskim ratom

‒ Zabolelo ga je to što sam nemačkom magazinu Bunte otvorila dušu i rekla da nije bio uz mene prošle godine dok sam bila u bolnici. On je to kasnije demantovao na televiziji RTL, kazavši kako mi je svakodnevno donosio hranu u bolničku postelju, ali činjenica je da u njegovom pasošu postoji dokaz da je u to vreme bio na putovanju u Izraelu.

Bilo kako bilo, Kristina Lilijana bila je „kap koja je prelila čašu“. Iako nije bila spremna da oprosti prevaru, Marijana je posle razvoda zadržala prezime Mateus.