Volela ih je, ali i ostavila: Ove lekcije bivših muževa Marijana Mateus zauvek će pamiti

Bivši muževi Marijane Mateus bili su njena velika podrška

Iako je nedavno proslavila jubilarni pedeseti rođendan, Marijana Mateus aktivnija je nego kada je bila upola mlađa. Njen „Instagram“ profil, osim što svedoči da joj vreme ide na ruku, jasno pokazuje da je veći deo godine na putu – od Londona, preko Budimpešte, do Dubaija. Pročitajte: Ćerka Marijane Mateus udata je za prebogatog Ukrajinca - Nećete verovati ko joj je svekar (foto) Instagram

„Marijana Mateus je preduzetnica, poslovna žena, pisac i evropski socijalista sa sedištem u Londonu. Osnivač je i kreativni direktor kompanije koja se specijalizovala za poslovne uniforme, kao i brenda luksuzne odeće“, može se pročitati na njenoj zvaničnoj internet stranici. Miloš Nadaždin

- Lotaru mogu da zahvalim što me je naučio šta znače red, rad i disciplina u praksi. Uvek je govorio da radom i dobrom preciznom organizacijom može sve da se postigne. Usadio mi je zapadnjački način mišljenja - istakla je Marijana prednosti šest godina bračnog života sa čuvenim nemačkim fudbalerom Lotarom Mateusom.

Getty Images

Važnu lekciju dobila je i od prvog supruga, jednog od najuspešnijih i najbogatijih Srba, Miodraga Kostića.

- Zahvalna sam mu na tome što me nije učinio domaćicom. On je bio taj koji me je naučio da treba da radim i da moram da razmišljam o budućnosti. Svaka žena trebalo bi da ima svoj cilj i, naravno, zanimanje. Ona ne mora da gine na poslu deset sati, neka radi i po dva sata dnevno, ali tako će pronaći i uspostaviti mnogo bolji balans, osećaće se korisnom i važnom. Privatna Arhiva

Marijani Mateus uspelo je ono što mnogim ženama nije, posle razvoda ostala je u odličnim odnosima sa bivšim muževima.

- U kakvim ćete odnosima biti zavisi od toga koliko ste spremni da se izdignete iz trenutne situacije i da posmatrate stvari sa distance. Ako niste previše maliciozni i sujetni, nećete imati problema u životu“, jasna je Marijana od koje bi se, ako ništa drugo, mogao usvojiti princip da se kroz život korača sa širokim osmehom na licu.