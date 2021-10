Sledećeg meseca slavili bi punoletstvo braka: Fotografija sa venčanja Lotara i Marijane Mateus o kome je izveštavala cela Evropa (foto)

Marijana i Lotar – dani sreće i velike ljubavi

„Posle izgovorenog 'da' supruga nagazila štiklom“, „Marijana uzela Mateusovo prezime“, „Torta na pet spratova“, „Mnogo poklona, najviše slika“... Ovim rečima su krajem novembra 2003. godine mediji izveštavali sa venčanja Marijane, u to vreme Kostić, i Lotara Mateusa.

Lepoj Novosađanki to je bila druga, a proslavljenom fudbaleru treća bračna zajednica. Ona je tada imala 32, a on 11 godina više. Tvrdio je da je to poslednji put da se ženi: „Imam dosta godina i treba da se smirim.“

Bunte

Na pitanja matičara odgovarao je na nemačkom jeziku, u prisustvu sudskog tumača.

Iako su se Marijana i Lotar u toku večeri nekoliko puta presvukli, ostala je da se pamti fotografija na kojoj je ona u uskoj beloj haljini sa kristalima, dok je mladoženja uz svečano odelo odabrao kravatu sa crno-belim printom. U tom periodu bio je trener fudbalera „Partizana“, pa je i na taj način želeo da pokaže naklonost prema gradu domaćinu.

Malobrojni gosti koji su dobili pozivnice pričali su da su mladenci bili izuzetno raspoloženi, plesalo se uz hitove Zdravka Čolića i Olivera Dragojevića, a na meniju su bili morski specijaliteti i šampanjac.

Getty Images

Šest godina kasnije idili je došao kraj. Lotar je od 2014. u novom braku, sa Anastasijom Klimko. Marijana je, bar za sada, odustala od „ludog kamena“, a u pedesetoj godini izgleda lepše i zadovoljnije nego ikada.